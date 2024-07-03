الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قبل ساعات من حلف اليمين، أهم المعلومات عن وزير البترول الجديد

المهندس كريم بدوي،فيتو
المهندس كريم بدوي،فيتو

قبل ساعات من أداء  الحكومة الجديدة حلف اليمين الدستوري  أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي تستعرض “فيتو” أهم المعلومات عن المهندس كريم  بدوي المرشح المحتمل  لتولي مقاليد الأمور  بوزارة البترول والثروة المعدنية، خلفًا للمهندس طارق الملا الذي قضى أكثر من 9 سنوات وزيرًا للبترول.

 

 أهم المعلومات عن وزير البترول الجديد 

بدأ المهندس كريم بدوي عمله كمهندس ميداني منذ عام 1996 وحتى عام 2000، ثم مدير الخدمة الميدانية في شركة «شلمبرجير»، ومقره في أبردين في إسكتلندا منذ عام 2001 وحتى عام 2002، وتولى مدير مركز التدريب بالشركة منذ 2002 وحتى 2003، ومدير تطوير التدريب في جميع أنحاء العالم، ومدير التوظيف للشركة من عام 2003 وحتى 2006، ثم مدير عمليات الخطوط  في شرق إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط من 2006 وحتى 2008 ثم  مدير العمليات وأنظمة الأعمال ودعم العمليات من 2008 وحتى 2010.

كما تقلد مدير تكنولوجيا المعلومات شلمبرجير روسيا من 2010 وحتى 2011، ثم مدير تكنولوجيا المعلومات روسيا وآسيا الوسطى، ونائب الرئيس للخدمات المشتركة روسيا وآسيا الوسطى، ثم نائب الرئيس لخدمات الاختبار روسيا وآسيا الوسطى، ومدير عمليات مجموعة توصيف المكامن روسيا وآسيا الوسطى، ثم المدير العام مصر وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومدير الأداء الرقمي للمؤسسة، إلي أن تقلد  منصب الرئيس الإقليمي لشركة «شلمبرجير» العالمية بمصر وشرق المتوسط 

ويتوقع المراقبون أن “ بدوي” يمتلك  خبرات كبيرة  اكتسبها من خلال عمله بشركات عالمية وسوف يستثمرها  في  تطوير وزارة البترول والثروة المعدنية حيث قاد بدوي العديد من المبادرات التي عززت التعاون بين شلمبرجير ووزارة البترول والثروة المعدنية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسيا الوسطي البترول والثروة المعدنية البحر الابيض المتوسط الرئيس عبد الفتاح السيس تكنولوجيا المعلومات حلف اليمين الدستوري

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب الأربعاء 3 يوليو 2024

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

حركة المحافظين 2024، إبراهيم صابر للقاهرة وعادل سعيد للجيزة

أسباب غياب هشام آمنة عن التشكيل الوزاري الجديد

الرئيس السيسي يرقي اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول

الأهلي يقترب من ضم بديل أليو ديانج

حركة المحافظين 2024، السيرة الذاتية لـ عادل سعيد النجار محافظ الجيزة الجديد

منوعات

المزيد

يسطع ويختفي، دراسة تكشف سلوك غريب لأحد النجوم

تقلل ذوبان الجليد، العثور على فيروسات عملاقة غامضة

وصل إلى أدنى مستوى، قياس ضربات قلب رونالدو يكشف أزمة خطيرة بمباراة البرتغال وسلوفينيا (صورة)

سبحان الله البديع، النمل على خطى البشر في إجراء عمليات بتر أطراف منقذة للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد
ads

انفوجراف

من هو محافظ الجيزة الجديد المهندس عادل سعيد النجار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقته بقضاء الديون والنجاة من الكرب

ما حكم التدليس بإخفاء العيب عن المشتري؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية