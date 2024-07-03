قبل ساعات من حلف اليمين، أهم المعلومات عن وزير البترول الجديد

قبل ساعات من أداء الحكومة الجديدة حلف اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي تستعرض “فيتو” أهم المعلومات عن المهندس كريم بدوي المرشح المحتمل لتولي مقاليد الأمور بوزارة البترول والثروة المعدنية، خلفًا للمهندس طارق الملا الذي قضى أكثر من 9 سنوات وزيرًا للبترول.

أهم المعلومات عن وزير البترول الجديد

بدأ المهندس كريم بدوي عمله كمهندس ميداني منذ عام 1996 وحتى عام 2000، ثم مدير الخدمة الميدانية في شركة «شلمبرجير»، ومقره في أبردين في إسكتلندا منذ عام 2001 وحتى عام 2002، وتولى مدير مركز التدريب بالشركة منذ 2002 وحتى 2003، ومدير تطوير التدريب في جميع أنحاء العالم، ومدير التوظيف للشركة من عام 2003 وحتى 2006، ثم مدير عمليات الخطوط في شرق إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط من 2006 وحتى 2008 ثم مدير العمليات وأنظمة الأعمال ودعم العمليات من 2008 وحتى 2010.

كما تقلد مدير تكنولوجيا المعلومات شلمبرجير روسيا من 2010 وحتى 2011، ثم مدير تكنولوجيا المعلومات روسيا وآسيا الوسطى، ونائب الرئيس للخدمات المشتركة روسيا وآسيا الوسطى، ثم نائب الرئيس لخدمات الاختبار روسيا وآسيا الوسطى، ومدير عمليات مجموعة توصيف المكامن روسيا وآسيا الوسطى، ثم المدير العام مصر وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومدير الأداء الرقمي للمؤسسة، إلي أن تقلد منصب الرئيس الإقليمي لشركة «شلمبرجير» العالمية بمصر وشرق المتوسط

ويتوقع المراقبون أن “ بدوي” يمتلك خبرات كبيرة اكتسبها من خلال عمله بشركات عالمية وسوف يستثمرها في تطوير وزارة البترول والثروة المعدنية حيث قاد بدوي العديد من المبادرات التي عززت التعاون بين شلمبرجير ووزارة البترول والثروة المعدنية.