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خارج الحدود

بسبب الفساد، الناتو سيبلغ كييف أنها غير جاهزة للانضمام إلى الحلف

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية كشفت صحيفة "تلجراف" البريطانية أن حلف شمال الأطلسي سيبلغ أوكرانيا بأنها غير جاهزة للانضمام لـ"الناتو" في القمة السنوية التي ستنعقد في 9 يوليو الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية قوله، إن سبب قرار "الناتو" يعود إلى انتشار الفساد في أوكرانيا.

ووفق المسؤول فإن حلف شمال الأطلسي سيطلب من أوكرانيا "خطوات إضافية" قبل إحراز تقدم في محادثات العضوية.

وسيتم تحديد الموقف كتابيا في بيان حلف شمال الأطلسي الذي سيتم التوقيع عليه في القمة السنوية للناتو في 9 يوليو.

وأوضح المسؤول لـ"التلجراف" أنه: "بينما يواصلون إجراء إصلاحات (الأوكرانيون)، نريد أن نشيد بهم، وأن نتحدث عن الخطوات الإضافية التي يتعين اتخاذها، لا سيما في مجال مكافحة الفساد".

وأضاف المصدر: "إنها أولوية بالنسبة للكثيرين منا حول الطاولة (الناتو)".

وأكدت الصحيفة نقلًا عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن دبلوماسيين ومسؤولين في "الناتو" سلموا أوكرانيا قائمة بالإصلاحات التي من المتوقع أن تنفذها كييف قبل أن تتمكن من تحقيق طموحاتها في العضوية.

 

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