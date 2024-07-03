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مواعيد مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، نهائي مبكر بين أوروجواي والبرازيل

مواعيد مباريات ربع
مواعيد مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024،فيتو

كوبا أمريكا 2024، أسدل الستار عن المنتخبات المتأهلة إلى دور ربع نهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 15 يوليو الجاري.

وخطف منتخب البرازيل آخر بطاقة تأهل للدور ربع النهائي بعدما تعادل مع منتخب كولومبيا بنتيجة (1-1)، ليحتل وصافة المجموعة الرابعة في "كوبا أمريكا 2024".

 

وتصدرت كولومبيا، بتلك النتيجة، المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، في حين أن البرازيل تواجدت في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وودعت كوستاريكا وباراجواي منافسات البطولة، رغم فوز الأول بهدفين مقابل هدف على الثاني.

وتواجه كولومبيا نظيرتها بنما في مرحلة ربع نهائي البطولة، بينما ضربت البرازيل موعدًا ناريًا مع أوروجواي.

مواجهات ربع نهائي كوبا أمريكا 20241

 الأرجنتين x الإكوادور.. الجمعة 5 يوليو.. في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

 فنزويلا x كندا.. السبت 6 يوليو.. في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

 بنما x كولومبيا.. الأحد 7 يوليو.. في تمام الساعة الواحدة فجرًا.

 الأوروجواي x البرازيل.. الأحد 7 يوليو.. في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

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