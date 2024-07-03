الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

هذا ليس عذرا بل تفسير، بايدن يكشف سبب سوء أدائه في المناظرة أمام ترامب

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو
ads

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء سبب سوء أدائه في المناظرة التي جرت الخميس بينه وبين منافسه الجمهوري في  الانتخابات الرئاسية  المقبلة دونالد ترامب.

وعزا بايدن سوء أدائه في المناظرة إلى الإرهاق الناجم عن سفراته الدولية الأخيرة، مشددًا على أن "هذا ليس عذرًا، بل تفسير".

وقال بايدن خلال اجتماع مع متبرعين ديمقراطيين قرب  واشنطن  إنه "لم يكن أمرًا ذكيًّا جدًّا أن أكون قد سافرتُ حول العالم مرات عدة قبل وقت قصير من المناظرة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لم أستمع لموظفي... وبعدها كدت أغفو على المسرح".

 

نائبة الرئيس كامالا هاريس

من جانبها، أكدت نائبة الرئيس كامالا هاريس أمس الثلاثاء أنها "فخورة" بترشحها على قائمة بايدن لمنصب "نائبة الرئيس".

وتعليقا على الأصوات التي ارتفعت تطالب بايدن (81 عامًا) بالانسحاب من السباق الرئاسي وبأن تحلّ محلّه هاريس (59 عاما)، قالت نائبة الرئيس لشبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية "أنا فخورة بترشحي لمنصب نائبة جو بايدن"، مشدّدة على أن "جو بايدن هو مرشحنا. لقد هزمنا ترامب مرة وسنهزمه مرة أخرى".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار الثلاثاء إنه "لا ضرورة" لخضوع الرئيس بايدن الذي يثير وضعه الصحي الكثير من التساؤلات، لاختبار معرفي.

وشدّدت جان بيار خلال مؤتمر صحافي على أن الرئيس الأميركي "يعرف كيف ينهض مجددا" بعد مناظرة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب كان أداء الرئيس الديمقراطي فيها كارثيا.

كذلك شدّدت المتحدثة على أن الإدارة الأميركية لا تخفي أي معلومات في ما يتصل بالحال الصحية لبايدن.

وأشارت المتحدثة إلى أننا "متفهمون للمخاوف بشأن أداء بايدن في المناظرة مع ترامب".

وأعلنت محطة "أيه بي سي نيوز" الثلاثاء أن الرئيس بايدن سيجري أول مقابلة له الجمعة منذ مناظرته مع منافسه ترامب.

وأوضحت المحطة أن مقتطفات أولية ستكون متوافرة اعتبارًا من الجمعة على أن تعرض بكاملها الأحد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس الأمريكى جو بايدن الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب نائبة الرئيس كامالا هاريس واشنطن

مواد متعلقة

آخرهم مريم حسنين، قائمة بأسماء المسؤولين الأمريكيين الذين استقالوا احتجاجا على سياسة بايدن في غزة

لطمأنة الديمقراطيين، بايدن يجري أول مقابلة تلفزيونية بعد مناظرته مع ترامب

البيت الأبيض يكشف حقيقة إصابة بايدن بالزهايمر أو الخرف

الانتخابات الأمريكية، كامالا هاريس تتصدر قائمة ترشيحات الديمقراطيين لخلافة بايدن

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب الأربعاء 3 يوليو 2024

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

حركة المحافظين 2024، إبراهيم صابر للقاهرة وعادل سعيد للجيزة

أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق اليوم الأربعاء

أسباب غياب هشام آمنة عن التشكيل الوزاري الجديد

الرئيس السيسي يرقي اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول

الأهلي يقترب من ضم بديل أليو ديانج

منوعات

المزيد

يسطع ويختفي، دراسة تكشف سلوك غريب لأحد النجوم

تقلل ذوبان الجليد، العثور على فيروسات عملاقة غامضة

وصل إلى أدنى مستوى، قياس ضربات قلب رونالدو يكشف أزمة خطيرة بمباراة البرتغال وسلوفينيا (صورة)

سبحان الله البديع، النمل على خطى البشر في إجراء عمليات بتر أطراف منقذة للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد
ads

انفوجراف

من هو محافظ الجيزة الجديد المهندس عادل سعيد النجار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقته بقضاء الديون والنجاة من الكرب

ما حكم التدليس بإخفاء العيب عن المشتري؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية