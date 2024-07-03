إسكندرية فيها العجب، المحافظ يجمع متعلقاته ويودع العاملين ونائبته تغادر لأداء اليمين وزيرا

ودع محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، العاملين بديوان المحافظة عقب انتهاء عمله في المحافظة، وصدور ملامح حركة المحافظين والحكومة الجديدة وتعيين اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة محافظًا للإسكندرية.

محافظ الإسكندرية يجمع متعلقاته

وقام “الشريف”، بجمع متعلقاته من المكتب وإخلائه تمهيدًا لتسلم المحافظ الجديد لعمله بعد حلف اليمين الدستوري صباح اليوم الأربعاء أمام رئيس الجمهورية، وساعده عدد من موظفين المكتب والعلاقات العامة في ذلك.

وكان آخر أعمال محافظ الإسكندرية استقبال السفير الفرنسي وتسلم الدرجات الكهربائية الممنوحة من فرنسا للمحافظة للعمل في حلقة السمك و محطة مصر لنقل البضائع، بحضور نائب المحافظ جاكلين عازر.

نائب المحافظ تتوجه لأداء اليمين الدستوري

كما غادرت نائب المحافظ جاكلين عازر ديوان المحافظة متوجهة إلى القاهرة لحلف اليمين الدستوري كمحافظ في التشكيل الجديد، رغم أنها النائب الثاني.

فيما ينتظر النائب الأول أحمد جمال مصيره بالاستمرار او الخروج من المحافظة إلى مكان آخر أو العودة لوزارة الإسكان القادم منها أو مكتب رئيس الوزراء حيث كان يعمل معه.