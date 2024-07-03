الإعصار بيريل يتجه صوب جاميكا ويتسبب في وفاة 3 أشخاص

إعصار بيريل، اتجه الإعصار بيريل نحو جاميكا في شكل عاصفة قوية من الفئة الرابعة يوم الثلاثاء بعد أن وصل إلى اليابسة على جزر أصغر في شرق منطقة البحر الكاريبي، مما أدى إلى انقطاع خطوط الكهرباء وحدوث فيضانات ووفاة ثلاثة أشخاص على الأقل حتى الآن.

وقال رالف جونس الفيس رئيس وزراء سانت فينسنت وجرينادين إن “الإعصار جاء ورحل وخلف وراءه دمارًا هائلًا”.

وأضاف “جزيرة يونيون (إحدى جزر أرخبيل جرينادين) دُمرت مع تعرض 90 بالمئة من المنازل… لأضرار بالغة أو للتدمير”.

وأكد جونسالفيس وفاة شخص واحد واحتمال سقوط المزيد من القتلى.

وأكد ديكون ميتشل رئيس وزراء جرينادا في إفادة مصورة وصول الإعصار بيريل إلى جزيرة كارياكو وبيتي مارتينيك، وهما اثنتان من الجزر الثلاث التي تشكل الدولة.

وأضاف “الوضع قاتم. لا توجد كهرباء. تدمرت منازل ومبان بصورة شبه كاملة”، مشيرا إلى صعوبة المرور على الطرق بسبب سقوط خطوط الكهرباء ومحطات الوقود المدمرة.

وقال ميتشل إن الإعصار تسبب في حالتي وفاة على الأقل حتى الآن.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن من المتوقع أن يؤدي بيريل إلى هطول أمطار على جاميكا وجنوب غرب هايتي بمنسوب يتراوح بين 10 و30 سنتيمترًا في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

ويقول العلماء إن ارتفاع درجة حرارة المحيط الأطلسي من أسباب قدوم الإعصار في وقت مبكر عن المعتاد واشتداده بسرعة.