الأربعاء 03 يوليو 2024
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اقتصاد

خبير اقتصادي يضع روشتة إنقاذ أمام الحكومة الجديدة لتلبية مطالب الشعب

الأزمة الاقتصادية،
الأزمة الاقتصادية، فيتو

الحكومة الجديدة، قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد: “لا سبيل إلا زيادة الاستثمار سواء الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي في صورته المباشرة لحل الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد”.

 

المفتاح السحري لعلاج الأزمة الاقتصادية

الحكومة الجديدة، وأضاف عنبر، خلال مداخلة ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”: "لدينا من المقومات كثيرًا ما يدعم هذا الأمر باعتبار أن الدولة المصرية لديها مناخ إلى حد كبير جاذب للعمليات الاستثمارية وكان آخرها منذ أيام ليس بالبعيدة بروتوكلات التعاون التي وقعت من قبل الاتحاد الأوروبي والتي وصلت إلى ما يقارب الـ 50 مليار يورو".

 

الحكومة الجديدة 2024، وأكد أن الاستثمار هو المفتاح السحري والعلاج الأمثل لكافة المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري والمستوى العالمي بشكل عام.

 

كيف نساهم في انخفاض أسعار السلع؟

وأوضح أن زيادة الاستثمار وبناء المصانع فإنها تستوعب كميات كبيرة من العمالة وتؤدي إلى زيادة الإنتاج في مجمله العام وزيادة الإنتاج ستؤدي إلى زيادة في المعروض من السلع والخدمات وهذا يؤثر من شقين، الشق الأول أن زيادة المعروض ستكون واحد من الأسباب الرئيسية لانخفاض أسعار السلع وبالتالي معالجة مشكلة التضخم والاحتكار من قبل بعض الموردين أو الموزعين.

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المخزون الدولاري وسعر صرف العملة

وأشار إلى أن الأمر الآخر أن زيادة الإنتاج لبعض السلع التي تعد بديلة للواردات فإن  هذا يحافظ على سعر صرف العملة ويحافظ على قيمة المخزون الدولاري الموجود في احتياطي البنك المركزي، بجانب معالجته مشكلة الدين العام لأن الدولة لا تلجأ إلى الاقتراض أو الدين إلا إذا لم يكن لديها المخزون الكافي.

وأشار إلى أن زيادة الإنتاج بشكل أو بآخر واحد من أهم الأسباب التي بتعالج أو تتعامل مع مشكلة الدين العام سواء كان دينًا خارجيًّا أم دينًا داخليًّا.


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