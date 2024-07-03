الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأربعاء: بشاير ذروة موجة حارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم الأربعاء، مؤكدة أن الأجواء اليوم شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء.



وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة في الظل تتراوح ما بين (37 -38) درجة في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.



كما تتراوح ما بين (33 -35) درجة على المناطق الساحلية، بينما تســجل على مناطق الجـنوب ما بـين (39 -42) درجة.

وأوضح أن درجات الحرارة ترتفع غدًا الخميس لتسجل 40 درجة في القاهرة الكبرى، و44 درجة جنوب الصعيد.

ولفتت إلى أن الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء.

وعن تفاصيل طقس اليوم قالت هيئة الارصاد الجوية، يسود اليوم الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد، أما عن حالة الطقس ليلا فهو معتدل على شمال البلاد ومائل للحرارة على جنوبها.

وتوقعت بتكون شبورة مائية على الطرق في ساعات الصباح الأولى، بالإضافة إلى ارتفاع في معدلات الرطوبة لتتراوح بين 75% إلى 80%، وتزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

نشاط الرياح

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن هناك نشاطًا للرياح معتدلًا على كافة الأنحاء الأخرى على فترات متباعدة من اليوم.



الأرصاد وحركة الملاحة البحرية

وبالنسبة لحركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، أوضحت الأرصاد الجوية أن ارتفاع الأمواج يتراوح من “1,5: 2 ”متر، والرياح شمالية شرقية.

ونشرت هيئة الأرصاد بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي: