تعرضت لحادث مروع، نقل مستشارة الرئيس السوري لونا الشبل للعناية المركزة

نقلت لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى العناية المركزة إثر حادث مروع أدى لإصابتها بنزيف في الرأس.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلًا عن المكتب السياسي والإعلامي بالرئاسة في توضيح أن المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق عصر الثلاثاء.

وأضاف المكتب في توضيحه أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار.

وأوضح أن سيارة شبل تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص.

ومنذ نوفمبر عام 2020 شغلت الشبل منصب "مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية" السورية.

والشبل حاصلة على ماجستير في الصحافة والإعلام وعملت لسنوات في الحقل الصحفي قبل أن تظهر كعضو بالوفد الممثل للحكومة السورية في مؤتمر جنيف 2 في يناير عام 2014.