بعد عقود من العلاجات الفاشلة، إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقر عقارا فعالا للألزهايمر

مرض ألزهايمر، أقر مسؤولون أمريكيون عقار لمرض ألزهايمر يمكنه إبطاء المرض بشكل متواضع، مما يوفر خيارًا جديدًا للمرضى في المراحل المبكرة من المرض غير القابل للشفاء والمدمر للذاكرة.

وأقرت إدارة الغذاء والدواء عقار "كيسونلا" من إنتاج شركة “إيلي ليلي” أمس الثلاثاء لعلاج الحالات الخفيفة أو المبكرة من الخرف الناجم عن مرض ألزهايمر.

و"كيسونلا" هو الدواء الثاني فقط الذي ثبت بشكل مقنع أنه يؤخر التدهور المعرفي لدى المرضى، بعد الموافقة العام الماضي على دواء مماثل من شركة الأدوية اليابانية "إيساي".

ويصل التأخير الذي شوهد مع كلا العقارين إلى بضعة أشهر.

ويتعين على المرضى وعائلاتهم الموازنة بين هذه الفائدة والجوانب السلبية، بما في ذلك الحقن الوريدي المنتظم والآثار الجانبية الخطيرة المحتملة مثل تورم الدماغ.

ويقول الأطباء الذين يعالجون مرض ألزهايمر إن موافقة الإدارة على الدواء الجديد خطوة مهمة بعد عقود من العلاجات التجريبية الفاشلة.

كيف تساعد مريض ألزهايمر للحفاظ على نظام غذائي صحي؟

تنطبق القواعد الأساسية للنظام الغذائي الصحي على الجميع، سواء كانوا مصابين بمرض ألزهايمر أم لا وفقًا لموقع “webMD” الطبي، ضع خطة للوجبات:

تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة، وخاصة الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم.



حافظ على وزن صحي، تعد التمارين الرياضية جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي.

الحد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، مثل اللحوم الدهنية والأطعمة المقلية.

التقليل من السكر.

تجنب تناول الكثير من الملح.

شرب الكثير من الماء.

تحقق أيضًا مما إذا كان أي من الأدوية يؤثر في شهيتهم أو حركات الأمعاء أو يسبب مشاكل أخرى يمكن أن تؤثر على تغذيتهم، وقد يتمكن طبيبهم من تغيير الجرعة أو اقتراح دواء آخر من شأنه تخفيف الآثار الجانبية.