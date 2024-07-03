أشهر 3 أنواع بـ 13 جنيها، أسعار المانجو بأكبر شوادر قنا تهز عرش ملكة فاكهة الصيف (فيديو)

“بالعصا والقفص” مرتدين جلبابهم الصعيدي، يفرشون الأرض بأقفاص المانجو وأنواعها المختلفة، يقفون وهم يرددون أسعار المانجو التي تبدأ من 13 جنيهًا وكل حسب الحجم والنوع.

يقف الكثير من التجار وهم يعرضون المانجو بالمزاد الذي يقام يوميا في قرية القناوية التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

“فيتو” تخترق مزاد سوق المانجو والذي يعد الأشهر على مستوى المحافظة للتعرف على المزيد من أسرار وطقوس المزاد.

طقوس مزاد المانجو بقنا

أكد محمد علي، أحد التجار: "نأتي في ساعة متأخرة من الليل ويبدأ المزاد ويستمر حتى الساعات الأولى من الصباح لحين بيع كل أقفاص المانجو المعروضة ".

وأشار إلى أن كل مزارع يبدأ في عرض ما لديه من أقفاص محملة بأنواع مختلفة من المانجو بحسب زراعته ونوعها ويقوم المنادي في عرض السعر وكل شخص يرفع السعر بحسب الحجم والنوع، ونبدأ في السعر حتى نصل إلى السعر المناسب وبعدها ينتهي المزاد ليتم التجهيز لمزاد آخر.

ونوه بأن المزاد "يبدأ الجميع بقراءة الفاتحة لفتح أبواب الرزق والخير وتقفل أبواب الشيطان".

أنواع المانجو بالقناوية

وعن أنواع المانجو قال نادي طلب، صاحب شادر: "هناك أنواع منها للأكل وآخر للعصائر مثلًا يوجد نوع العربي للعصير والعويسي للأكل وهي الأغلى في السعر".

وتابع: "العويسي هي الأفضل في السوق والاغلي وهي الأكثر إقبالًا في الشراء من قبل المواطنين، وهناك نوع يسمي صديقه وهو ثاني نوع في المحافظة يشهد الإقبال عليه وهناك الدبشة البلدي، والتيمور، والفص، وفي البلدي الوان منها الفاخر، والشمامي، والترينكيز".

وعن سعر المانجو أكد أن موسم المانجو يبدأ في شهر يونيو، مشيرًا إلى أن الأسواق تشهد انخفاضًا كبيرًا في أسعار المانجو، حيث يبدأ سعر العرابي من 13 إلى 15 جنيهًا، والعويسي والصديقة بـ13 جنيهًا.

ونوه المعلم سيد حمدي، أحد تجار السوق بأن المزاد يسير علي النظام القديم في الأسواق من تجمع ودور وترتيب بين التجار يعني في قانون يحكم الجميع، حتى لا يسطو تاجر على تاجر.

وأشار إلى أن جميع أنواع المانجو تبدأ بسعره 13 جنيهًا وما فوق ذلك، وسوف تشهد انخفاضًا أكبر خلال الأيام القليلة القادمة أيضًا.

محافظات مصر بتاخد من القناوية

وأكد صابر محمود علي، أحد التجار، أن المانجو القناوية يتم توزيعها في أسيوط وسوهاج والقاهرة وسوق العبور وسوق الحضرة والإسماعيلية، والمحلة، وغيرها من الأسواق المتنوعة بالجمهورية.

جولوك الوقف أشهر الانواع الحديثة

وأشار محمد ابوعزام، أشهر مورد لسوق القناوية، إلى أن الجولوك، وخد الرومان الأحمر يعدان أغلى أنواع المانجو حيث يبدأ سعرهما من 13 إلى 20 جنيهًا.

كما أشار إلى نوع آخر من المانجو يسمى الهمامي ومن يقوم بتسمية المانجو هو المزارع وليس التاجر.

الياسمينا أغلى أنواع المانجو

وعن جنون أسعار مانجو الياسمينا قال صبري محمد، تاجر:" الياسمينا أغلى أنواع المانجو حيث يصل سعرها إلى ١٢٠ جنيهًا وهو متداول في وجه بحري غير متوافر في الصعيد، ويتميز هذا النوع بغزارة المحصول وذاتي التفريع ولا يحتاج إلى مجهود في التربية والتقليم، ويبدأ نضج الثمار من 20 يوليو إلى منتصف أكتوبر.

ولفت إلى أن الثمرة لها رائحة مميزة وتتميز باللون الأصفر والخد الأحمر الجميل، ويتراوح وزن الثمرة من 400 إلى 700 جرام، وكل هذه المميزات تعطيها فرص تصديرية عالية إلى الخارج.

وقد بدأت زراعة الياسمينا في مصر منذ عام ٢٠٢٠ عندما قام خبير زراعي يدعي شريف عبد الرازق في استنباط نوعين من المانجو المصرية الأصل هما ياسمين ويوسف باشا ويتميزان بالطعم السكرى والحجم المناسب واللون الجذاب والقشرة الرقيقة، وهما هجين مصرى 100% ويعطى أعلى إنتاجية ويقاوم ملوحة التربة وتقلبات المناخ، ودرجات الحرارة المرتفعة

انواع ومسميات المانجو

يتم وفق لجنة من قسم بحوث الفاكهة الاستوائية للمرور على مزارع المانجو، وحال وجود نوع بشكل وحجم مختلف تعقد اللجنة ويتم مناقشة صاحب المزرعة او عدد من المزارعين اذا كان نفس المواصفات واحدة وبناءا عليه يتم اطلاق الاسم.

وأكد نور علي، تاجر، أسباب تسمية أنواع المانجو بتلك الأسماء يتم فعلًا وفق لجنة الزراعة التي تنعقد بمعهد البحوث وهي صاحبة إطلاق الأسماء المتنوعة على المانجو.

تاريخ زراعة المانجو

ولزراعة المانجو تاريخ كان في عهد محمد علي الكبير"، إن عام 1820م شهد نجات زراعة المانجو لأول مرة في مديرية قنا بصعيد مصر، كما نجحت الزراعة في حديقة الروضة في القاهرة في عهد إبراهيم باشا، حين تم استقدام بذورها من الهند، وأصناف المانجو فى مصر كثيرة جدا أو معظمها ذات أصل وارد من الخارج على وجه الخصوص من الهند وجزيرة سريلانكا ( سيلان ) ومن فلوريدا وبعضها محلي النشأة.