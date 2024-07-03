شهداء وجرحى في مجازر إسرائيلية جديدة على مخيم للاجئين بالضفة وغزة (فيديو)

الحرب على غزة ، قالت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس الثلاثاء إن أربعة أشخاص على الأقل استشهدوا في غارة إسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين في الضفة الغربية.

وأظهر مقطع فيديو اللحظات الأولى لاستهداف الاحتلال مجموعة من الشباب في مخيم نور شمس.

تغطية صحفية: اللحظات الأولى لاستهداف الاحتلال مجموعة من الشباب في مخيم نور شمس pic.twitter.com/R8onOUf2Ti — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 2, 2024

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال ارتكب مجزرة راح ضحيتها 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بعد قصف منزل عائلة مقاط بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأشارت إلى ارتقاء الدكتور حسن حمدان رئيس قسم الحروق والتجميل في مجمع ناصر الطبي، مع جميع أفراد أسرته جراء قصف منزل في دير البلح وسط القطاع.

الدكتور حسن حمدان

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان إن "طائرة قصفت خلية إرهابية في منطقة نور شمس أثناء قيامها بزرع عبوة ناسفة".

كذلك أكدت وسائل إعلام فلسطينية سقوط إصابات بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة الزرقا شمالي مدينة غزة.



وقصفت القوات الإسرائيلية عدة مناطق في جنوب قطاع غزة أمس الثلاثاء وفرّ آلاف الفلسطينيين من منازلهم.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة اليوم إن ثمانية فلسطينيين استشهدوا وأصيب العشرات، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من جنوده قتلا في اشتباك الإثنين.

وأفاد قادة في إسرائيل بأن القوات على وشك إنهاء عمليات القتال العنيف مع حركة (حماس)، وستتحول قريبًا إلى عمليات أكثر استهدافا.

وذكر مسعفون أن 17 فلسطينيًّا استشهدوا عندما قصفت دبابة إسرائيلية شارعا في حي الزيتون المكتظ بالسكان بمدينة غزة في شمال القطاع.

وكان جيش الاحتلال قد أمر سكان عدة بلدات وقرى شرق خان يونس بإخلاء منازلهم الإثنين قبل عودة الدبابات إلى المنطقة التي انسحب منها الجيش قبل أسابيع.

واشتعل فتيل الحرب عندما اقتحم مقاتلون بقيادة حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر في هجوم مباغت أسفر وفقا للإحصائيات الإسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة بينهم مدنيون وعسكريون واقتيادهم لغزة.

وأسفر الهجوم الجوي والبري والبحري الإسرائيلي المضاد عن مقتل نحو 38 ألف فلسطيني حتى الآن وفقا لوزارة الصحة في غزة، كما تسبب في دمار واسع بالقطاع الساحلي المكتظ بالسكان.

وتقول إسرائيل إن 320 من جنودها قتلوا في غزة وإن ثلث القتلى الفلسطينيين على الأقل من المسلحين.