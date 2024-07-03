الأربعاء 03 يوليو 2024
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خارج الحدود

وول ستريت جورنال: اجتماع لجميع موظفي البيت الأبيض بشأن حالة بايدن

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن البيت الأبيض سيعقد اجتماعا لجميع موظفيه برئاسة كبير موظفي الرئاسة الأمريكية جيف زينتس وسط  الأنباء المتداولة حول حالة الرئيس جو بايدن.

وبحسب الصحيفة، بعد المناظرة الكارثية مع دونالد ترامب، كثف فريق بايدن جهوده لتهدئة المانحين والمشرعين من الحزب الديمقراطي.

وأضافت الصحيفة: "من المقرر أن يجتمع كبير موظفي البيت الأبيض جيف زينتس بجميع الموظفين عبر الهاتف في الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي".

ويعتبر زينتس نفسه، فردا من الدائرة المقربة من بايدن وهو على اتصال دائم مع الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر من أجل السيطرة على التزام زملائه أعضاء الحزب بالرئيس الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن كبير موظفي البيت الأبيض هو الذي يقدر الوضع العام في البلاد، ويقيم الحالة المزاجية بين المسؤولين الأمريكيين.

وتتهم عائلة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مستشاريه بالتسبب في فشله في المناظرة الرئاسية مع الرئيس السابق دونالد ترامب، حسبما كتبت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر.

وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع سلفه دونالد ترامب، التي جرت مساء الجمعة في أتلانتا، حيث تلعثم الرئيس الأمريكي الحالي وتوقف بكثرة، ولم يكن دائما يصوغ أفكاره بوضوح، وفي نهاية الحدث التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدت فيها زوجته جيل بايدن في نزول الدرج.

وبعد هذه المناظرة تعالت الأصوات بين السياسيين والصحفيين عن احتمال أن يتخلى الديمقراطيون عن بايدن كمنافس على المنصب ويستبدلوه بمرشح آخر.

ومن المقرر إجراء مناظرة ثانية بين بايدن وترامب في 10 سبتمبر المقبل، قبل أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المحددة في الخامس من نوفمبر 2024.

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