الأربعاء 03 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

عربيته اتعجنت، مدحت شلبي يتعرض لحادث سير مروع وزوجته تكشف حالته الصحية (صور)

مدحت شلبي يتعرض لحادث
مدحت شلبي يتعرض لحادث سير مروع، فيتو
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نشرت الصفحة الرسمية للإعلامي مدحت شلبي مجموعة صور من تعرضه لحادث مروري قوي أدى إلى تهشم سيارته.

حادث الكابتن مدحت شلبي

وعلقت زوجته سحر نوح على الحادث:  "حمدًا لله على سلامتك يا زوجي الغالي وفداك ١٠٠ عربية"

 

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الكابتن مدحت شلبي مدحت شلبي سحر نوح

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