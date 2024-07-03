عربيته اتعجنت، مدحت شلبي يتعرض لحادث سير مروع وزوجته تكشف حالته الصحية (صور)
نشرت الصفحة الرسمية للإعلامي مدحت شلبي مجموعة صور من تعرضه لحادث مروري قوي أدى إلى تهشم سيارته.
حادث الكابتن مدحت شلبي
وعلقت زوجته سحر نوح على الحادث: "حمدًا لله على سلامتك يا زوجي الغالي وفداك ١٠٠ عربية"
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.