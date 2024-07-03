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جدول رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

عودة الحجاج، فيتو
عودة الحجاج، فيتو

تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران، تنظيم جسرها الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة، وتنظم  مصر للطيران اليوم الأربعاء 18 رحلة جوية.

 

مصر للطيران  18 رحلة جوية من الأراضي المقدسة

وجاء بيان رحلات مصر للطيران كالتالي:

7 رحلات بخط سير جدة - القاهرة 
3 رحلات بخط سير جدة - كوناكري 
1 رحلة بخط سير جدة - باماكو
1 رحلة بخط سير جدة - برج العرب 
1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة 
5 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة

يأتي ذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة الجيزة وحجاج الترانزيت وباماكو وكوناكري وحج أفراد وعمل وإقامة.

 

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