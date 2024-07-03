بيريرا يتحدى الجميع ويعين محمد الحنفي حكما لمباراة سيراميكا والإسماعيلي

بيريرا، في تحدٍّ صارخ للوائح ولكل المسئولين عن منظومة كرة القدم المصرية، التي تعاني الأزمات والمشاكل على مدار الساعة، قرر البرتغالي فيتور بيريرا تعيين الحكم محمد الحنفي حكم سفارة لمباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتأتي هذه الخطوة من جانب بيريرا على الرغم من الأزمة التي تسبب فيها، بتعيين محمد الحنفي لإدارة مباراة بيراميدز والمقاولون الأحد قبل الماضي في الجولة 27 من الدوري، بالمخالفة للوائح، وكانت النتيجة تمسك مسئولو المقاولون بإعادة المباراة

وفي حال إدارة مباراة سيراميكا والإسماعيلي اليوم الأربعاء، فإن أى فريق منهما يحق له المطالبة بإعادة المباراة وفقا للائحة الدوري المصري الممتاز.

الحكم محمد الحنفي، فيتو

اللائحة تمنع الحنفي من إدارة مباريات الدوري

وتنص المادة 43 بشأن الإيقاف عن النشاط

1. الحكم من جميع الفئات الذي، لا يؤدى الاختبار التحريري أو البدني في أول مرة أو يقدم، حتى وقت بدء الاختبار، شهادة طبية، يتم استبعاده من مجموع الحكام المتاحين للتعيين طالما بقي الوضع.

2. الحكم الذي لم يكمل بنجاح الاختبار التحريري أو البدني في المرة الأولى أو في الإعادة الثانية، يتم استبعاده من مجموع الحكام المتاحين للتعيين، باعتبار انه قد فشل في الاختبار.

كما تنص المادة 52 الاختبار البدني - أحكام عامة على

4. الحكم الذي، في الاختبار الأول، لا يؤدى الاختبار أو يقدم، بحلول وقت بدء الاختبار، شهادة طبية، يتم استبعاده من مجموع الحكام المتاحين للتعيين طالما استمر الوضع.

فيتو تنفرد بأزمة تعيين الحكم محمد الحنفي

وكانت فيتو انفردت قبل مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بأن تعيين الحكم محمد الحنفي يهدد بإعادتها تحت عنوان (قرار لجنة الحكام يهدد بإعادة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب)، خاصة أن الاختيار مخالفا للائحة كون الحكم رسب في اختبار كوبر 3 مرات في الموسم الحالي، وفقد شرطا أساسيا للتحكيم طبقا للائحة.

وأكدت «فيتو» أن الحنفي لم يتخطى اختبار كوبر ورسب به 3 مرات، ولم ينجح سوى في اختبار يويو تست وهو غير معتمد، وبالتالي فإن أي ناد من حقه المطالبة بإعادة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بعد نهايتها.

وكان رئيس لجنة الحكام البرتغالي بيريرا سبق وأعلن أن الحكم محمد الحنفي مستمر لنهاية الموسم حكم فيديو فقط، لكن فوجئنا جميعا بتعيينه لإدارة لقاء المقاولون وبيراميدز وهو ما يعد مخالفة قانونية واضحة تستوجب إعادة المباراة.

يذكر أن آخر مباراة أدارها الحكم محمد الحنفي كحكم ساحة قبل مباراة بيراميدز والمقاولون، كانت الأهلي والبنك الأهلي يوم 29 يونيو 2023 وتم استبعاده.



وطلب نادي المقاولون العرب من لجنة الحكام واتحاد الكرة ورابطة الأندية سرعة الرد على الخطاب خاصة أن نتيجة المباراة تعد باطلة وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.