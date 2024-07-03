شيخ الأزهر يصل ماليزيا وسط استقبال رسمي مهيب (صور)

وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إلى مطار كوالالمبور الدولي منذ قليل، في مستهل جولة خارجية تشمل ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.

استقبال رسمي مهيب لشيخ الأزهر في ماليزيا

وتميز وصول شيخ الأزهر باستقبال رسمي مهيب، حيث اصطف حرس الشرف على جانبي سجاد أحمر بساحة المطار، وكان في استقبال شيخ الأزهر لدى وصوله وفد رسمي رفيع المستوى ضم عددًا من كبار المسؤولين الماليزيين، وذلك وسط مراسم رسمية احتفالية.

وألقى نائب رئيس الوزراء الماليزي كلمة ترحيبية أعرب فيها عن سعادته بزيارة شيخ الأزهر لماليزيا، مشيدًا بدوره في نشر الإسلام السمح ونبذ التطرف والإرهاب.

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال، مؤكدًا على عمق العلاقات الدينية والثقافية بين الأزهر الشريف وماليزيا، وحرصه على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يلتقي شيخ الأزهر خلال زيارته لماليزيا كبار المسؤولين الماليزيين، وعلماء الدين الإسلامي، وشخصيات بارزة من المجتمع المدني، كما سيقوم بزيارة عدد من الجامعات والمعاهد الإسلامية.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لشيخ الأزهر إلى ماليزيا منذ عام 2019، وتأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على تعزيز التواصل مع الدول الإسلامية في جنوب شرق آسيا، ونشر رسالة الإسلام السمحة التي تدعو إلى السلام والتسامح والتعايش.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.