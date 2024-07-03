كلاكيت عاشر مرة، حريق هائل يلتهم مزارع نخيل في الوادي الجديد (صور)

نشب حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بمزارع نخيل بواحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حيث التهمت النيران أعدادًا كبيرة من أشجار النخيل المثمرة والفاكهة، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لموقع الحريق.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق هائل في مزارع نخيل بطريق الهنداو - موط بواحة الداخلة، حيث التهمت النيران أعداد كبيرة من أشجار النخيل وإحدى الحظائر وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده للمزارع والمناطق المجاورة له.

كما دفعت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بعدد من سيارات المياه ومواتير الرفع للمشاركة في إخماد الحريق ومنع انتقاله للمناطق المجاورة.



يذكر أن واحات الوادي الجديد شهدت منذ بداية فصل الصيف اندلاع عدد كبير من الحرائق بمزارع النخيل، حيث التهمت النيران عددًا كبيرًا من أشجار النخيل، أرجع البعض السبب إلى ارتفاع درجات الحرارة.

هذا وسبق أن قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد سالمان الزملوط تحرير محاضر ضد المزارعين الممتنعين عن نظافة نخيلهم وتغريمهم بغرامات مالية.

أكد الزملوط، أن الهدف من تحرير المحاضر هو الحفاظ على استمرار زراعة النخيل والتوسع فيه وكذلك حفاظًا على البيئة ومنع انتشار مرض "إيدز النخيل" وتقليل معدلات الحرائق الناتجة عن إحراق مخلفات النخيل.



وتشهد محافظة الوادي الجديد، خلال الفترة الحالية ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، وتواصل المحافظة رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية، وتشكيل غرفة عمليات للتحرك الفوري في حال وقوع طوارئ أو كوارث جراء الموجة الحارة.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان لها، أنه بناءً على تعليمات الحماية المدنية للمواطنين خلال موجة ارتفاع درجات الحرارة، لابد من الالتزام بعدة تعليمات وإخلاء السيارات من المواد الغازية، والقداحات، والمشروبات الغازية، والعطور، وبطاريات الأجهزة بشكل عام، ويجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط، عدم مليء خزان وقود السيارة بالكامل، وتعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

وأضافت المحافظة، في بيانها، ضرورة تجنب السفر بالسيارة في الفترة الصباحية، وعدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصًا في السفر، والانتباه من العقارب والثعابين فقد تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وتدخل المزارع والبيوت، والإكثار من شرب الماء والسوائل، والحرص على عدم تشغيل سخانات المياه، وعدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس، والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء، وعدم تشغيل المكيفات، إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصًا في أوقات ذروة الحرارة، وعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصا خلال الفترة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 ظهرًا.