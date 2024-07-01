أخبار مصر: حسم جدل صعوبة امتحان الفيزياء بالثانوية العامة، تطبيق زيادة منتجات كوكاكولا وبيبسي بالأسواق، قرار رابطة الأندية لمباراة بيراميدز وسموحة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم الاثنين اجتماعا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة، وذلك لاستعراض نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة حول مدى مطابقة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل عقب الاجتماع.

أعلنت رابطة الأندية قرارها الرسمي في مباراة بيراميدز وسموحة التي تم إلغاؤها بسبب حريق إستاد الإسكندرية في الدوري المصري.

وقررت رابطة الأندية استكمال المباراة من حيث توقفت في الدقيقة 49 من عمر اللقاء بنفس القرارات الإدارية.

ينتظر طلاب الثانوية العامة 2024 وذويهم بفارغ الصبر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، والتي من المتوقع أن يتم الكشف عنها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو أو الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

لقى شخصان مصرعهما بينما أصيب 3 آخرين من أسرة واحدة إثر انهيار منزل بحارة درويش بحي شرق أسيوط، اليوم الاثنين، وانتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث للبحث عن ناجين أو ضحايا آخرين.

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن قرار إعادة مباراة سموحة وبيراميدز في صالح الكرة المصرية.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة طولكرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن أعدادا كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها جرافتين عسكريتين من النوع الثقيل، اقتحمت المدينة من محورها الغربي، وجابت شوارعها الرئيسية وتحديدا العلمي والسكة ونابلس.

كشف السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لماذا لم يصف 25 يناير بمصطلح "ثورة"، موضحا: الثورة تحدث تغييرا كاملا وكيفي في المجتمع، لأن مثل إيران هناك إيران الملكية والخمانية، وروسيا القيصرية وروسيا السوفيتية، وفرنسا الملكية والجمهورية، وحتى في الحرب الأهلية.

قال الجيش الأمريكي إنه دمر ثلاثة زوارق مسيرة لجماعة الحوثي اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في البحر الأحمر في إطار "اشتباك للدفاع عن النفس".

هاجم طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي على قرار رابطة الأندية المحترفة باستكمال مباراة بيراميدز وسموحة يوم الثلاثاء.

شرع نشطاء حركة بلاك بلوك بعد إعلان النتائج الأولى للانتخابات البرلمانية، في تحطيم نوافذ المقاهي وإضرام النيران في حاويات القمامة خلال مظاهرات احتجاجية في باريس.

شهدت مدينة قيصري التركية، اعتداءات على لاجئين سوريين وإحراق ممتلكاتهم من قبل أتراك، إثر اتهام شاب سوري بالتحرش بطفلة تركية، وفق ما ذكر الموقع الإخباري التابع لـ"تلفزيون سوريا".

تطبق بدءًا من اليوم الإثنين 1 يوليو 2024، الزيادة الجديدة في أسعار كوكاكولا ومنتجاتها في الأسواق.

يبدأ اليوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024، العمل بالموازنة الجديدة التي وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عليها مطلع شهر يونيو الماضي، بعد الموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الإثنين ضرب هدف إسرائيلي حيوي في إيلات "أم الرشراش".

أطلق محمد ناجي جدو المدرب العام لفريق الكرة بنادي بيراميدز تعليقا ناريا على قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة بشأن مباراة بيراميدز وسموحة، التي قرر حكم المباراة إلغاءها بسبب اندلاع حريق بغرفة المحولات الكهربائية في إستاد الإسكندرية الذي استضاف اللقاء.

تطبق اليوم الإثنين 1 يوليو 2024، الزيادات الجديدة في أسعار بيبسي بالأسواق، وفقًا لقرار الشركة التي أطلعت «فيتو» على نسخة منه.

أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، تسجيل أسعار البيض انخفاضًا جديدًا في الأسواق.

وأوضح «المنوفي» أن سعر كرتونة البيض الأبيض / الأحمر عدد 30 بيضة انخفض بنحو 10 جنيهات في الأسواق، ليبلغ سعر البيض نحو 130 جنيهًا للكرتونة في المزرعة أي جملة

قالت السلطات التركية إن انفجار خزان غاز البروبان في مطعم بمدينة إزمير غربي البلاد أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 63 آخرين.

كشف أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك عن الدور الذي لعبه قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا في استمراره في النادي الأبيض، رغم الاتفاق على رحيله.

قالت شعبة السيارات، إن ركود المبيعات يسيطر على سوق السيارات المستعملة خلال شهر يونيو، ورغبة الكثير من المستهلكين بالتمسك بسيارتها التي تشهد ارتفاع مستمر، وانتظار الآخرين بهبوط الأسعار مما جعل سوق المستعمل يشهد عدم استقرار.

قالت مصادر عسكرية يمنية إن الحوثيين شنوا هجوما واسعًا وغادرا على مواقع تابعة لألوية العمالقة الجنوبية في الساحل الغربي لليمن، أدى لمقتل 5 من قوات العمالقة وإصابة 16 آخرين، فيما قتل وأصيب معظم المسلحين الحوثيين المهاجمين.