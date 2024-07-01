أخبار مصر: حسم جدل صعوبة امتحان الفيزياء بالثانوية العامة، تطبيق زيادة منتجات كوكاكولا وبيبسي بالأسواق، قرار رابطة الأندية لمباراة بيراميدز وسموحة
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
في صالح الطلاب، وزير التعليم يحسم جدل صعوبة امتحان الفيزياء بالثانوية العامة اليوم
يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم الاثنين اجتماعا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة، وذلك لاستعراض نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة حول مدى مطابقة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل عقب الاجتماع.
رابطة الأندية تعلن قرارها الرسمي في مباراة سموحة وبيراميدز
أعلنت رابطة الأندية قرارها الرسمي في مباراة بيراميدز وسموحة التي تم إلغاؤها بسبب حريق إستاد الإسكندرية في الدوري المصري.
وقررت رابطة الأندية استكمال المباراة من حيث توقفت في الدقيقة 49 من عمر اللقاء بنفس القرارات الإدارية.
نتيجة الثانوية العامة 2024، خطوات الاستعلام عن النتيجة فور إعلانها بطريقة سهلة وسريعة
ينتظر طلاب الثانوية العامة 2024 وذويهم بفارغ الصبر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، والتي من المتوقع أن يتم الكشف عنها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو أو الأسبوع الأول من شهر أغسطس.
مصرع وإصابة 5 أشخاص في انهيار منزل بأسيوط
لقى شخصان مصرعهما بينما أصيب 3 آخرين من أسرة واحدة إثر انهيار منزل بحارة درويش بحي شرق أسيوط، اليوم الاثنين، وانتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث للبحث عن ناجين أو ضحايا آخرين.
أول تعليق من فرج عامر على قرار رابطة الأندية لمباراة بيراميدز وسموحة
قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن قرار إعادة مباراة سموحة وبيراميدز في صالح الكرة المصرية.
الاحتلال يقتحم طولكرم ويفرض حصارا على مخيم نور شمس (فيديو)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة طولكرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن أعدادا كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها جرافتين عسكريتين من النوع الثقيل، اقتحمت المدينة من محورها الغربي، وجابت شوارعها الرئيسية وتحديدا العلمي والسكة ونابلس.
أبو الغيط يكشف سر عدم وصفه 25 يناير بـ"ثورة"
كشف السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لماذا لم يصف 25 يناير بمصطلح "ثورة"، موضحا: الثورة تحدث تغييرا كاملا وكيفي في المجتمع، لأن مثل إيران هناك إيران الملكية والخمانية، وروسيا القيصرية وروسيا السوفيتية، وفرنسا الملكية والجمهورية، وحتى في الحرب الأهلية.
الجيش الأمريكي يدمر 3 زوارق مسيرة للحوثي في البحر الأحمر
قال الجيش الأمريكي إنه دمر ثلاثة زوارق مسيرة لجماعة الحوثي اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في البحر الأحمر في إطار "اشتباك للدفاع عن النفس".
طارق مصطفى يهاجم رابطة الأندية بعد قرار استكمال لقاء سموحة وبيراميدز
هاجم طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي على قرار رابطة الأندية المحترفة باستكمال مباراة بيراميدز وسموحة يوم الثلاثاء.
بلاك بلوك تثير الشغب وسط باريس احتجاجا على نتائج الانتخابات
شرع نشطاء حركة بلاك بلوك بعد إعلان النتائج الأولى للانتخابات البرلمانية، في تحطيم نوافذ المقاهي وإضرام النيران في حاويات القمامة خلال مظاهرات احتجاجية في باريس.
أتراك يعتدون على سوريين إثر اتهام لاجئ بالتحرش بطفلة (فيديو)
شهدت مدينة قيصري التركية، اعتداءات على لاجئين سوريين وإحراق ممتلكاتهم من قبل أتراك، إثر اتهام شاب سوري بالتحرش بطفلة تركية، وفق ما ذكر الموقع الإخباري التابع لـ"تلفزيون سوريا".
بزيادة جنيهين، اليوم تطبيق الأسعار الجديدة لمنتجات كوكاكولا بالأسواق
تطبق بدءًا من اليوم الإثنين 1 يوليو 2024، الزيادة الجديدة في أسعار كوكاكولا ومنتجاتها في الأسواق.
اليوم بدء العمل بالموازنة الجديدة وتستمر حتى 30 يونيو 2025
يبدأ اليوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024، العمل بالموازنة الجديدة التي وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عليها مطلع شهر يونيو الماضي، بعد الموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.
المقاومة العراقية تعلن ضرب هدف إسرائيلي حيوي في إيلات
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الإثنين ضرب هدف إسرائيلي حيوي في إيلات "أم الرشراش".
عالم سمسم، تعليق ناري من جدو على قرار رابطة الأندية بشأن مباراة بيراميدز وسموحة
أطلق محمد ناجي جدو المدرب العام لفريق الكرة بنادي بيراميدز تعليقا ناريا على قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة بشأن مباراة بيراميدز وسموحة، التي قرر حكم المباراة إلغاءها بسبب اندلاع حريق بغرفة المحولات الكهربائية في إستاد الإسكندرية الذي استضاف اللقاء.
اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبسي بالأسواق
تطبق اليوم الإثنين 1 يوليو 2024، الزيادات الجديدة في أسعار بيبسي بالأسواق، وفقًا لقرار الشركة التي أطلعت «فيتو» على نسخة منه.
شعبة المواد الغذائية: أسعار البيض تسجل انخفاضًا جديدًا في الأسواق
أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، تسجيل أسعار البيض انخفاضًا جديدًا في الأسواق.
وأوضح «المنوفي» أن سعر كرتونة البيض الأبيض / الأحمر عدد 30 بيضة انخفض بنحو 10 جنيهات في الأسواق، ليبلغ سعر البيض نحو 130 جنيهًا للكرتونة في المزرعة أي جملة
مقتل وإصابة 68 شخصا في انفجار خزان غاز غربي تركيا (فيديو)
قالت السلطات التركية إن انفجار خزان غاز البروبان في مطعم بمدينة إزمير غربي البلاد أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 63 آخرين.
زيزو يكشف تفاصيل عرض 5 ملايين دولار وموقف شيكابالا
كشف أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك عن الدور الذي لعبه قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا في استمراره في النادي الأبيض، رغم الاتفاق على رحيله.
زيادة الأسعار تعود من جديد داخل سوق السيارات المستعملة
قالت شعبة السيارات، إن ركود المبيعات يسيطر على سوق السيارات المستعملة خلال شهر يونيو، ورغبة الكثير من المستهلكين بالتمسك بسيارتها التي تشهد ارتفاع مستمر، وانتظار الآخرين بهبوط الأسعار مما جعل سوق المستعمل يشهد عدم استقرار.
سقوط 21 قتيلا ومصابا، "العمالقة" تصد هجوما حوثيا في الحديدة
قالت مصادر عسكرية يمنية إن الحوثيين شنوا هجوما واسعًا وغادرا على مواقع تابعة لألوية العمالقة الجنوبية في الساحل الغربي لليمن، أدى لمقتل 5 من قوات العمالقة وإصابة 16 آخرين، فيما قتل وأصيب معظم المسلحين الحوثيين المهاجمين.
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