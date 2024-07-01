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رياضة

عالم سمسم، تعليق ناري من جدو على قرار رابطة الأندية بشأن مباراة بيراميدز وسموحة

محمد ناجي جدو، فيتو
محمد ناجي جدو، فيتو
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بيراميدز، أطلق محمد ناجي جدو المدرب العام لفريق الكرة بنادي بيراميدز تعليقا ناريا على قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة بشأن مباراة بيراميدز وسموحة، التي قرر حكم المباراة إلغاءها بسبب اندلاع حريق بغرفة المحولات الكهربائية في إستاد الإسكندرية الذي استضاف اللقاء.

تعليق ساخر من جدو “عالم سمسم”

وقال محمد ناجي جدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: عملنا اجتماع النهارده مع اللاعبين واتفرجنا على فريق زد وحللناها وقولنا للاعبين نقط القوة والضعف لفريق زد وبنحضر اللاعبين في التمرينات اللي فاتت لماتش زد.

وتابع محمد ناجي جدو: فجأة يطلع قرار يقولك اطلع على برج العرب عشان تلاعب سموحة شوط وارجع!! عالم سمسم.

حريق استاد الإسكندرية، فيتو

 اندلاع حريق باستاد الإسكندرية

وتوقفت مباراة بيراميدز وسموحة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي بعد اندلاع حريق بـ استاد الإسكندرية، حيث ملأ الدخان أجواء الملعب، واشتعلت النيران بكابلات المقصورة الرئيسية للملعب.

وانطفأت الإنارة بأغلب جوانب الاستاد وأصبحت غير كافية لإدارة المباراة. 

إلغاء مباراة بيراميدز وسموحة

قرر الحكم محمد سلامة إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز بعد اندلاع حريق باستاد الإسكندرية، وسيتم تحديد موعد لاحق لاستئنافها. 

وقد استمر توقف المباراة ٣٨ دقيقة، وأخطر أمن استاد الإسكندرية محمد سلامة، حكم مباراة سموحة وبيراميدز بعدم إمكانية تشغيل برج الإضاءة المتضرر بالحريق. 

وأدى ماس كهربائي بغرفة التحكم إلى اندلاع حريق بغرفة التحكم.

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