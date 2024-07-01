رابطة الأندية تعلن قرارها الرسمي في مباراة سموحة وبيراميدز

الدوري المصري، أعلنت رابطة الأندية قرارها الرسمي في مباراة بيراميدز وسموحة التي تم إلغاؤها بسبب حريق إستاد الإسكندرية في الدوري المصري.

وقررت رابطة الأندية استكمال المباراة من حيث توقفت في الدقيقة 49 من عمر اللقاء بنفس القرارات الإدارية.

استبعاد كهربا من مواجهة طلائع الجيش

كشفت مصدر بالنادي الأهلي، عن استبعاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من قائمة الأحمر، لمباراة طلائع الجيش، المؤجلة من الجولة 13 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر أن كولر استبعد كهربا من التدريب الختامي للنادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش الذي أقيم اليوم علي ملعب مختار التتش بالجزيرة.

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمباراة طلائع الجيش

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة نظرية داخل ملعب التتش مع اللاعبين للحديث عن مباراة طلائع الجيش، ثم خاض الفريق جزءًا بدنيًّا في بداية التدريبات قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

مران الأهلي، فيتو

وشارك عمر كمال في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، فيما واصل بيرسي تاو تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة بالبرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وظهر مصطفى مخلوف حارس مرمي الفريق الأول في المران بقناع للوجه بسبب إصابته بكسر في عظام الوجه، الذي تعرض له في وقت سابق.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الختامي والوحيد ضمن تحضيراته لمباراة طلائع الجيش اليوم، بعد الحصول على راحة أمس للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات للفريق.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقناة الناقلة

تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الأول من يوليو المقبل وتحديدًا فى السابعة مساء وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي يوم الجمعة الماضي على فاركو بهدفين سجلهما حسين الشحات الذى توج أيضًا بجائزة رجل المباراة.