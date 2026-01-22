طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

18 حجم الخط

سادت حالة من الفرحة بين طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد لسهولة امتحان العلوم والذي جاء مباشرا وخاصة في مسائل الفيزياء والسرعة والعدسات والمرايا.

طالبات بورسعيد بعد انتهاء امتحانات العلوم، ڤيتو

وأثنى الطلاب على امتحان العلوم وتوجهوا بالشكر لتوجيه العلوم؛ لأن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ولأن الأسئلة جاءت مباشرة وواضحة.

سعادة بين أولياء أمور الطلاب بعد انتهاء الامتحانات، ڤيتو

طلاب بورسعيد يشكرون مديرية التعليم وتوجيه العلوم

كما توجه الطلاب لمديرية التربية والتعليم ولإدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد بالشكر والتقدير لفكرة البث المباشر التي تقدمها الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم قبل كل امتحان للمراجعة والتأكيد على النقاط الهامة، مؤكدين أن البث المباشر كان شاملا لكل الأجزاء المهمة التي وردت في الامتحان.

