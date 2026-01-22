الخميس 22 يناير 2026
طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

سعاده بين الطلاب
سعاده بين الطلاب لسهوله امتحان العلوم ببورسعيد، ڤيتو
سادت حالة من الفرحة بين طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد لسهولة امتحان العلوم والذي جاء مباشرا وخاصة في مسائل الفيزياء والسرعة والعدسات والمرايا.

طالبات بورسعيد بعد انتهاء امتحانات العلوم، ڤيتو
طالبات بورسعيد بعد انتهاء امتحانات العلوم، ڤيتو

وأثنى الطلاب على امتحان العلوم وتوجهوا بالشكر لتوجيه العلوم؛ لأن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ولأن الأسئلة جاءت مباشرة وواضحة. 

 

سعادة بين اولياء امور الطلاب بعد إنتهاء الامتحانات، ڤيتو
سعادة بين أولياء أمور الطلاب بعد انتهاء الامتحانات، ڤيتو

طلاب بورسعيد يشكرون مديرية التعليم وتوجيه العلوم

كما توجه الطلاب لمديرية التربية والتعليم ولإدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد بالشكر والتقدير لفكرة البث المباشر التي تقدمها الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم قبل كل امتحان للمراجعة والتأكيد على النقاط الهامة، مؤكدين أن البث المباشر كان شاملا لكل الأجزاء المهمة التي وردت في الامتحان. 

