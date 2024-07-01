شعبة المواد الغذائية: أسعار البيض تسجل انخفاضًا جديدًا في الأسواق

انخفاض أسعار البيض في الأسواق، أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، تسجيل أسعار البيض انخفاضًا جديدًا في الأسواق.

10 جنيهات انخفاضًا في سعر كرتونة البيض بالأسواق

وأوضح «المنوفي» أن سعر كرتونة البيض الأبيض / الأحمر عدد 30 بيضة انخفض بنحو 10 جنيهات في الأسواق، ليبلغ سعر البيض نحو 130 جنيهًا للكرتونة في المزرعة أي جملة، فيما يتراوح سعر كرتونة البيض من 140 إلى 145 جنيهًا للمستهلك.

حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ، فيتو

انخفاض أسعار البيض في الأسواق الأسبوع الماضي

وأشار إلى أن أسعار البيض أيضًا سجلت تراجعًا يوم الثلاثاء الماضي بنحو 10 جنيهات، إذ بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر / الأبيض في المزرعة 140 جنيهًا، وتراوح سعر البيض للمستهلك من 150 إلى 155 جنيهًا.