سقوط 21 قتيلا ومصابا، "العمالقة" تصد هجوما حوثيا في الحديدة

قالت مصادر عسكرية يمنية إن الحوثيين شنوا هجوما واسعًا وغادرا على مواقع تابعة لألوية العمالقة الجنوبية في الساحل الغربي لليمن، أدى لمقتل 5 من قوات العمالقة وإصابة 16 آخرين، فيما قتل وأصيب معظم المسلحين الحوثيين المهاجمين.

وأفادت المصادر، إن قوات ألوية العمالقة، تمكنت من التصدي للهجوم الحوثي في محور سقم بجبهة حيْس جنوبي محافظة الحديدة، وحاول الحوثيين التقدم نحو مواقعها، مستخدمة صواريخ جراد وقذائف مدفعية لتغطية هجومها.

وأكدت المصادر أن قوات العمالقة، أحبطت الهجوم المباغت، فيما نقلت مصابيها إلى عدد من مستشفيات الحديدة وتحويلهم لعدن لإكمال العلاج.

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر



يذكر أن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قد أعلنت أمس أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 13 ميلا بحريا من ميناء المخا اليمني.

وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة "UKMTO” إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 13 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة المخا اليمنية.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن سفينة تجارية أبلغت عن اقتراب 12 قاربا صغيرا منها مع البقاء حولها لمدة ساعة تقريبا قبل مغادرة الموقع.

وأكدت في البيان أن السفينة وطاقمها بخير وأنها واصلت الإبحار إلى الميناء التالي في رحلتها.

يشار إلى أنه منذ نوفمبر 2023، تواصل حركة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".