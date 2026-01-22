مفاجأة في الإسكندرية، القبض على أب قتل أبناءه الأربعة بعد العثور على جثثهم بالملاحات

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على الأب المتهم بقتل 4 من أبنائه، وإلقائهم في الملاحات بنطاق قسم شرطة كرموز، ويجري التحقيق معه لمعرفة دوافعه لقتلهم.

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية لغز العثور على 4 جثامين في الملاحات، حيث تبين أنهم أشقاء ووالدهم هو المتهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد بالعثور على 4 جثث داخل ملاحات بالقرب من الطريق الساحلي دائرة قسم كرموز، حيث تلقت إخطارا يفيد بتلقي بلاغ بالعثور على جثث مجهولة داخل ملاحات وتم فرض كردون أمني لمنع اقتراب المارة والمواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم استخراج الجثامين ونقلهم للمشرحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم.

فيما كلفت الجهات الأمنية فريق من إدارة البحث الجنائي للتحقيق في الواقعة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة في محيط المكان وفحص المترددين على الطريق بمنطقة العثور على الجثث للوقوف على ملابسات الواقعة، وتبين أن والدهم هو المتهم الأول في الواقعة.

