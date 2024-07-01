الإثنين 01 يوليو 2024
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اقتصاد

بزيادة جنيهين، اليوم تطبيق الأسعار الجديدة لمنتجات كوكاكولا بالأسواق

تطبيق الزيادة في
تطبيق الزيادة في أسعار كوكاكولا بالأسواق، فيتو
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تطبق بدءًا من اليوم الإثنين 1 يوليو 2024، الزيادة الجديدة في أسعار كوكاكولا ومنتجاتها في الأسواق.

تطبيق أسعار كوكاكولا الجديدة بدءًا من اليوم الإثنين

وكشفت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية؛ عن إرسال شركة كوكاكولا قائمة جديدة تشمل رفع أسعار منتجاتها، على أن تطبق الزيادة بدءًا من اليوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024.

جنيهان ارتفاعًا في أسعار منتجات كوكاكولا

وبمقارنة سعر كوكاكولا ومنتجاتها الجديدة بالسعر القديم، يتضح أن الشركة رفعت أسعار كوكاكولا وشويبس ارتفاعًا تراوح ما بين جنيه وجنيهين.

سعر شويبس جولد بعد الزيادة الجديدة، فيتو

 أسعار منتجات كوكاكولا مصر بعد تطبيق الزيادة

وتستعرض «فيتو» أسعار منتجات كوكاكولا مصر بعد تعديل سعرها، وفقًا للقائمة الجديدة، التي جاءت كالأتي:

  1. سجل سعر زجاجة كور بلاستيك وزن 300 مل نحو 9.75 جنيه للمستهلك، و111 جنيهًا تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 12 زجاجة.
  2. سجل سعر شويبس جولد كانز وزن 240/ 250 مل نحو 13.5 جنيه للمستهلك و320 جنيهًا سعر تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 24 علبة.
  3. سجل سعر كور / زيرو كانز  وزن 240/ 250 مل نحو 13.5 جنيه للمستهلك و320 جنيهًا سعر تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 24 علبة.
  4. سجل سعر كور / زيرو كانز  وزن 250 مل نحو 13.5 جنيه للمستهلك و80 جنيهًا سعر تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 6 علب.
ارتفاع أسعار كوكاكولا في الاسواق، فيتو

سعر شويبس جولد وكور كانز الجديدة

  • سجل سعر شويبس جولد كانز وزن 300 / 330 مل نحو 13.33 جنيه للمستهلك و315 جنيهًا سعر تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 24 علبة.
  • سجل سعر كور / زيرو كانز وزن 300 / 330 مل نحو 14.5 جنيه للمستهلك و340 جنيهًا سعر تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 24 علبة.
  • سجل سعر كور / زيرو كانز وزن 300 / 330 مل نحو 14.5جنيه للمستهلك و85 جنيهًا سعر تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 6 علب.

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