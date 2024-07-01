بزيادة جنيهين، اليوم تطبيق الأسعار الجديدة لمنتجات كوكاكولا بالأسواق
تطبق بدءًا من اليوم الإثنين 1 يوليو 2024، الزيادة الجديدة في أسعار كوكاكولا ومنتجاتها في الأسواق.
تطبيق أسعار كوكاكولا الجديدة بدءًا من اليوم الإثنين
وكشفت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية؛ عن إرسال شركة كوكاكولا قائمة جديدة تشمل رفع أسعار منتجاتها، على أن تطبق الزيادة بدءًا من اليوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024.
جنيهان ارتفاعًا في أسعار منتجات كوكاكولا
وبمقارنة سعر كوكاكولا ومنتجاتها الجديدة بالسعر القديم، يتضح أن الشركة رفعت أسعار كوكاكولا وشويبس ارتفاعًا تراوح ما بين جنيه وجنيهين.
أسعار منتجات كوكاكولا مصر بعد تطبيق الزيادة
وتستعرض «فيتو» أسعار منتجات كوكاكولا مصر بعد تعديل سعرها، وفقًا للقائمة الجديدة، التي جاءت كالأتي:
- سجل سعر زجاجة كور بلاستيك وزن 300 مل نحو 9.75 جنيه للمستهلك، و111 جنيهًا تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 12 زجاجة.
- سجل سعر شويبس جولد كانز وزن 240/ 250 مل نحو 13.5 جنيه للمستهلك و320 جنيهًا سعر تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 24 علبة.
- سجل سعر كور / زيرو كانز وزن 240/ 250 مل نحو 13.5 جنيه للمستهلك و320 جنيهًا سعر تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 24 علبة.
- سجل سعر كور / زيرو كانز وزن 250 مل نحو 13.5 جنيه للمستهلك و80 جنيهًا سعر تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 6 علب.
سعر شويبس جولد وكور كانز الجديدة
- سجل سعر شويبس جولد كانز وزن 300 / 330 مل نحو 13.33 جنيه للمستهلك و315 جنيهًا سعر تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 24 علبة.
- سجل سعر كور / زيرو كانز وزن 300 / 330 مل نحو 14.5 جنيه للمستهلك و340 جنيهًا سعر تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 24 علبة.
- سجل سعر كور / زيرو كانز وزن 300 / 330 مل نحو 14.5جنيه للمستهلك و85 جنيهًا سعر تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 6 علب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.