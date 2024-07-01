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اقتصاد

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبسي بالأسواق

تطبيق الزيادة في
تطبيق الزيادة في أسعار بيبسي كولا، فيتو
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تطبق اليوم الإثنين 1 يوليو 2024، الزيادات الجديدة في أسعار بيبسي بالأسواق، وفقًا لقرار الشركة التي أطلعت «فيتو» على نسخة منه.

زيادة في أسعار كانز بيبسي كولا بدءًا من اليوم الإثنين

وكشفت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إرسال شركة بيبسي قائمة تشمل أسعارها الجديدة، التي تطبق على أسعار كانز بيبسي كولا بدءًا من الإثنين الموافق 1 يوليو 2024.

2.75 جنيه زيادة في  أسعار بيبسي كولا كانز بداية من يوليو 

وأوضحت الشعبة أنه بمقارنة أسعار بيبسي كانز السابقة بالسعر الجديد، يتضح أن الشركة قررت رفع سعر بيبسي كانز بزيادة تقدر بنحو 2.75 جنيه مقارنة بسعرها السابق.

أسعار بيبسي كولا بعد تطبيق الزيادة الجديدة اليوم

ونستعرض أسعار بيبسي كولا بعد تطبيق الزيادة الجديدة اليوم الإثنين، وذلك وفقًا للقائمة الجديدة لمنتجات شركة بيبسي كولا، التي جاءت كالآتي: 

زيادة في أسعار كانز بيبسي كولا، فيتو

أسعار كانز بيبسي كولا 330 مل يرتفع لـ 14.5 جنيه

ارتفع سعر بيبسي كانز وزن 320/ 330 مل إلى سعر 14.5 جنيه للمستهلك، فيما ارتفع سعر بيع الصندوق الذي يحتوي على 24 عبوة للمستهلك إلى 348 جنيهًا.

أسعار كانز بيبسي كولا 250 مل يرتفع لـ 13.5 جنيه

وارتفع سعر كانز بيبسي وزن 240/ 250 مل إلى 13.5 جنيه للمستهلك، فيما ارتفع سعر بيع الصندوق الذي يحتوي على 24 عبوة للمستهلك إلى 324 جنيهًا.

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زيادة جديدة في أسعار بيبسي وهذا موعد التطبيق

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