الاحتلال يقتحم طولكرم ويفرض حصارا على مخيم نور شمس (فيديو)

الحرب على غزة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة طولكرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن أعدادا كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها جرافتين عسكريتين من النوع الثقيل، اقتحمت المدينة من محورها الغربي، وجابت شوارعها الرئيسية وتحديدا العلمي والسكة ونابلس.

تغطية صحفية: تقدم آليات الاحتلال باتجاه مخيم نور شمس في طولكرم pic.twitter.com/bY1WZotmTK July 1, 2024

وأضافت أن جرافات الاحتلال جرفت محيط دوار اليونس في الحي الشمالي بالمدينة، قبل أن تواصل سيرها باتجاه ضاحية اكتابا وتجريف محيط دوار اكتابا شرق طولكرم.

تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال تتجه نحو مخيم نور شمس من شارع السكة pic.twitter.com/GtqxYjHCts — القسطل الإخباري (@AlQastalps) July 1, 2024

وتوجهت آليات الاحتلال تجاه مخيم نور شمس، وفرضت حصارا عليه بعد تمركزها عند مداخله الرئيسية المحاذية لشارع نابلس، في الوقت الذي قامت جرافات الاحتلال بتدمير البنى التحتية في منطقة دوار الشهيد سيف أبو لبدة وعلى طول الشارع المحاذي للمخيم.

تغطية صحفية: من اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس في طولكرم pic.twitter.com/ofCG1wcnTO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 1, 2024

وداهم جنود الاحتلال عددا من المنازل والبنايات المرتفعة في محيط المخيم ونصبوا القناصة على أسطحها، واندلعت مواجهات على مدخل مخيم طولكرم لحظة مرور الآليات العسكرية بالقرب من مدخله وسط سماع أصوات انفجارات في المنطقة.