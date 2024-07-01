الاحتلال يقتحم طولكرم ويفرض حصارا على مخيم نور شمس (فيديو)
الحرب على غزة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة طولكرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن أعدادا كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها جرافتين عسكريتين من النوع الثقيل، اقتحمت المدينة من محورها الغربي، وجابت شوارعها الرئيسية وتحديدا العلمي والسكة ونابلس.
وأضافت أن جرافات الاحتلال جرفت محيط دوار اليونس في الحي الشمالي بالمدينة، قبل أن تواصل سيرها باتجاه ضاحية اكتابا وتجريف محيط دوار اكتابا شرق طولكرم.
وتوجهت آليات الاحتلال تجاه مخيم نور شمس، وفرضت حصارا عليه بعد تمركزها عند مداخله الرئيسية المحاذية لشارع نابلس، في الوقت الذي قامت جرافات الاحتلال بتدمير البنى التحتية في منطقة دوار الشهيد سيف أبو لبدة وعلى طول الشارع المحاذي للمخيم.
وداهم جنود الاحتلال عددا من المنازل والبنايات المرتفعة في محيط المخيم ونصبوا القناصة على أسطحها، واندلعت مواجهات على مدخل مخيم طولكرم لحظة مرور الآليات العسكرية بالقرب من مدخله وسط سماع أصوات انفجارات في المنطقة.
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