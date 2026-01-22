النقل تعلن موعد تشغيل كوبري العامرية المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع

18 حجم الخط

نشرت وزارة النقل اليوم إنفو جراف وتقريرًا حول بدء التشغيل التجريبي لمشروع توسعة ورفع مناسيب كوبري العامرية، المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع.

وأعلنت الوزارة أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، كلف اللواء ماجد محمد عبد الحميد، نائب وزير النقل البري، بالإشراف والتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري والإدارة العامة للمرور للبدء في التشغيل التجريبي للمشروع.

ويأتي المشروع في إطار جهود وزارة النقل لتطوير البنية التحتية وتعزيز سلامة الحركة المرورية والتكامل مع مشاريع النقل الكهربائي الحديثة.

فتح كوبري العامرية أمام حركة المرور بعد الانتهاء من توسعته ورفع مناسيبه

أعلنت وزارة النقل أنه اعتبارًا من اليوم الخميس 22/1/2026، سيفتح كوبري العامرية أمام حركة المرور، بعد الانتهاء من أعمال توسعة ورفع مناسيب الكوبري الذي يبلغ طوله 1200 متر بواقع 5 حارات في كل اتجاه.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى ضمان أعلى معايير السلامة المرورية في الاتجاهين للقادمين من الإسكندرية إلى القاهرة، والعكس، مع التكامل الكامل مع مشروعات النقل القومية، وعلى رأسها مسار الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة / العلمين / مطروح).

ويعد كوبري العامرية أحد الأعمال الصناعية الكبرى ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، والذي سيحدث نقلة نوعية في وسائل المواصلات الحديثة بمصر، ويعزز من ربط الشبكة القومية للنقل البري والكهربائي.

الوزير يؤكد أهمية التشغيل التجريبي لكوبري العامرية لخدمة الحركة المرورية والسياحة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أهمية التشغيل التجريبي لمشروع توسعة ورفع مناسيب كوبري العامرية المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع أمام حركة المرور.

وأشار الوزير إلى أن الكوبري سيسهم بشكل مباشر في:

تسهيل حركة تنقلات أهالي الإسكندرية والمترددين عليها.

خدمة حركة السياحة الداخلية.

تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الكثافات في المنطقة.

تقليل زمن الرحلة بين القاهرة والإسكندرية، بما يعزز من كفاءة شبكة النقل القومي.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى السلامة على الطرق، مع التكامل مع مشاريع النقل القومية، وعلى رأسها مسار الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة / العلمين / مطروح).

كامل الوزير: توسعة كوبري العامرية تعزز السلامة المرورية وتسهيل التنقل بين القاهرة والإسكندرية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن كوبري العامرية يعد أحد المحاور الحيوية التي تربط بين الإسكندرية والقاهرة، خاصة مع تزايد حركة النقل الثقيل والبضائع.

وأشار الوزير إلى أن عمليات التعديل والتوسعة التي نفذت ضمن خطة وزارة النقل لتحديث وتوسعة شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية ساهمت في:

تعزيز القدرة الاستيعابية للكوبري.

توفير تجربة قيادة أكثر أمانًا وسلاسة للمواطنين.

تسهيل حركة تنقلات الأهالي والمترددين على الكوبري.

دعم حركة السياحة الداخلية وتقليل زمن الرحلة بين المدينتين.

ويأتي ذلك في إطار التكامل مع مشاريع النقل القومية، وعلى رأسها مسار الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة / العلمين / مطروح)، بما يعزز كفاءة شبكة النقل والبنية التحتية على مستوى الجمهورية.

