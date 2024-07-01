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رياضة

طارق مصطفى يهاجم رابطة الأندية بعد قرار استكمال لقاء سموحة وبيراميدز

طارق مصطفى، فيتو
طارق مصطفى، فيتو
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الدوري المصري، هاجم طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي على قرار رابطة الأندية المحترفة باستكمال مباراة بيراميدز وسموحة يوم الثلاثاء.

 

وكتب طارق مصطفى عبر صفحته على فيس بوك: "قرار عشوائى وعدم احترام لنادي البنك الأهلى راعى الكرة المصرية وآخر من يعلم بالقرار من خلال الإعلام".

 

وجاء هجوم طارق مصطفى بسبب أن مباراة البنك الأهلي القادمة كان مقررا لها غدا الثلاثاء مع سموحة في الرابعة عصرا ولم يتم إبلاغ النادي.

أعلنت رابطة الأندية قرارها الرسمي في مباراة بيراميدز وسموحة التي تم إلغاؤها بسبب حريق إستاد الإسكندرية في الدوري المصري.

وقررت رابطة الأندية استكمال المباراة من حيث توقفت في الدقيقة 49 من عمر اللقاء بنفس القرارات الإدارية.

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز 

1- بيراميدز 62 نقطة
2- الأهلي 48 نقطة
3- المصري البورسعيدي 45 نقطة
4- إنبي 41 نقطة
5- مودرن فيوتشر 41 نقطة
6- زد اف سي 41 نقطة
7- سموحة 39 نقطة
8- الزمالك 37 نقطة
9- الاتحاد السكندري 37 نقطة
10- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة
11- طلائع الجيش 34 نقطة
12- الإسماعيلي 31 نقطة
13- الجونة 31 نقطة
14- البنك الأهلي 30 نقطة
15- فاركو 25 نقطة
16- بلدية المحلة 23 نقطة
17- الداخلية 19 نقطة
18- المقاولون العرب 19 نقطة

نتائج الجولة الـ 28 لبطولة الدوري المصري 

الجونة ضد فيوتشر 0-2

زد ضد طلائع الجيش 4-1

الاسماعيلي ضد المصري 0-1

المقاولون العرب ضد البنك الاهلى 1-4

الاهلى ضد فاركو 2-1

سموحة ضد بيراميدز ( إلغاء المباراة)

بلدية المحلة ضد انبى 0-0

الزمالك ضد سيراميكا 4-2

الاتحاد السكندري ضد الداخلية 1-1

 

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الدوري المصري طارق مصطفى البنك الاهلي رابطة الأندية المحترفة مباراة بيراميدز وسموحة

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