زيزو يكشف تفاصيل عرض 5 ملايين دولار وموقف شيكابالا

كشف أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك عن الدور الذي لعبه قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا في استمراره في النادي الأبيض، رغم الاتفاق على رحيله.



وقال زيزو خلال حوار عبر قناة MBC مصر: "وصلني عرض من الريان القطري ورغم وجود الشرط الجزائي في عقدي، طلبت من إدارة الريان التفاوض مع الزمالك، كي يحقق النادي أكبر استفادة".

وأوضح: "بالفعل مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور طلب 5 ملايين دولار من الريان، لكني تراجعت رغم الفارق المالي الكبير، وأبلغت شيكابالا بأني أريد الاستمرار وتجديد عقدي، وطلبت منه إخطار الإدارة بقراري، فساعدني وطالبهم بتجديد عقدي، لذلك أحبه".



وأضاف: "نظريا المنافسة على بطولة الدوري المصري صعبة حاليا، لكن سنقاتل في جميع المباريات".



وأكمل: "عرضت على مسئولي الزمالك مساعدتهم في حسم صفقة أحمد حمدي، وتواصلت مع شقيقه لكي ينضم إلى الفريق".



وبين: "تواصلت أيضا مع محمد شحاتة بعد مواجهة سابقة للزمالك ضد طلائع الجيش، وتكرر الوضع مع ناصر ماهر، وأسعى دائما ليستفيد الفريق، لذلك أعمل على تقديم المساعدة".



وأتم: "الصفقات التي انضمت للزمالك في الميركاتو الشتوي بالموسم الجاري، جعلت الأمور أسهل في المباريات، إذ رفعت مستوى التدريبات، وصنعت الفارق".