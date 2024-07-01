الجيش الأمريكي يدمر 3 زوارق مسيرة للحوثي في البحر الأحمر

قال الجيش الأمريكي إنه دمر ثلاثة زوارق مسيرة لجماعة الحوثي اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في البحر الأحمر في إطار "اشتباك للدفاع عن النفس".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على موقع إكس ""تقرر أن الزوارق (المسيرة) تمثل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

تحديث من القيادة المركزية الأمريكية ليوم 30 يونيو/حزبران



في الـ 24 ساعة الماضية، استطاعت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير ثلاث زوارق مسيّرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر ضمن اجراء للدفاع عن النفس.



تقرر أن الزوارق المسيّرة تمثل تهديدًا وشيكًا للقوات… pic.twitter.com/ErIEslr9Qd June 30, 2024

وكان قد أعلن الجيش الأميركي، السبت، تدمير 7 طائرات مسيرة للحوثيين ومحطة تحكم أرضية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة باليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

الجيش الأمريكي يرفع مستوى التأهب

وكان قد رفع الجيش الأمريكي مستوى التأهب في عدد من قواعده في أوروبا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية عدة.

ورفع مستوى التأهب في تلك القواعد إلى المستوى "تشارلي"، وهو ثاني أعلى مستوى، وفق ما نقلت "إيه بي سي نيوز" و"سي إن إن" عن مسئولين تحدثوا شريطة عدم كشف أسمائهم.

ويطبق هذا المستوى "عند وقوع حادث أو لدى تلقي معلومات استخبارية تشير إلى احتمال حدوث نوع من أنواع العمل الإرهابي أو الاستهداف ضد أفراد أو منشآت"، حسبما ذكر الجيش الأمريكي على موقعه الإلكتروني.

أما المستوى الأعلى فهو "دلتا"، ويطبق عندما يكون الهجوم الإرهابي جاريا أو "وشيكا".

وردا على سؤال وكالة فرانس برس، لم تؤكد قيادة القوات الأمريكية في أوروبا حصول هذا التغيير في الوضع، لكنها قالت "نبقى يقظين".

من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنه "بسبب مجموعة من العوامل التي قد تؤثر في سلامة وأمن العسكريين الأمريكيين وعائلاتهم المتمركزين في المسرح الأوروبي، تضاعف القيادة الأميركية في أوروبا جهودها للتشديد على ضرورة اليقظة خلال أشهر الصيف".