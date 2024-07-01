الإثنين 01 يوليو 2024
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اقتصاد

زيادة الأسعار تعود من جديد داخل سوق السيارات المستعملة

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو
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قالت شعبة السيارات، إن ركود المبيعات يسيطر على سوق السيارات المستعملة خلال شهر يونيو، ورغبة الكثير من المستهلكين بالتمسك بسيارتها التي تشهد ارتفاع مستمر، وانتظار الآخرين بهبوط الأسعار مما جعل سوق المستعمل يشهد عدم استقرار.

تراجع مبيعات السيارات المستعملة في مصر

 

وأوضحت شعبة السيارات، أن عودة ارتفاع أسعار السيارات الجديدة تقابلها زيادة  في أسعار السيارات المستعملة، ورغبة البائع في المستمرة في الزيادة وعدم التراجع بعد ازمة احتجاز ما يقرب من 13 ألف سيارة داخل الجمارك لإجراء تعديلات في السيستم.

كما أكدت الشعبة عودة ارتفاع قطع غيار السيارات من جديد وذلك بسبب بائع السيارة المستعملة يتمسك بالسعر المرتفع ومن جانب آخر المشتري الذي يرغب في شراء سيارة مستعملة بالمثل أجل قرار الشراء حتى يرى انخفاض حقيقي في أسعار المستعمل بمصر وبالتالي أصبحت الحالة لا بيع ولا شراء حيث وصلت نسبة الركود في سوق المستعمل إلى قرابة 75%. 
 

شعبة السيارات تعلق على قرار وقف استيراد الأتوبيسات والميني باص من الخارج

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