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جار البحث عن آخرين، مصرع وإصابة 5 أشخاص في انهيار منزل بأسيوط

انهيار منزل - صورة
انهيار منزل - صورة ارشيفية،فيتو
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لقى شخصان مصرعهما بينما أصيب 3 آخرين من أسرة واحدة إثر انهيار منزل بحارة درويش بحي شرق أسيوط، اليوم الاثنين، وانتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث للبحث عن ناجين أو ضحايا آخرين.

 

انهيار منزل بحي شرق أسيوط 

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثاني أسيوط يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بحارة درويش المتفرعة من شارع رياض بحي شرق أسيوط  ووجود ضحايا ومصابين.

 

فرض كردون أمني بمحيط انهيار منزل بأسيوط 

 وانتقلت على الفور لموقع البلاغ الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإنقاذ المصابين واستخراج الضحايا وفرضت كردونا أمنيا بمحيط انهيار المنزل والشارع المؤدي اليه. 

 

انهيار منزل مكون من 3 طوابق بشارع رياض بأسيوط 

وبالفحص والمعاينة تبين بانهيار منزل مكون من 3 طوابق يوجد به أسرة مكونة من ٨ أفراد تم استخراج جثتين وانقاذ 3 آخرين وجاري البحث عن ضحايا أو مصابين آخرين أسفل انقاض المنزل.

 

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة في انهيار منزل بأسيوط

مصرع مسن إثر انهيار منزل مكون من طابقين بالمنيا

 

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجاري نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويقوم رجال المباحث والدفاع المدني بعمل اللازم لاستخراج باقي السكان والتحري للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وإخطار النيابة العامة

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