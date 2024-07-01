الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول تعليق من فرج عامر على قرار رابطة الأندية لمباراة بيراميدز وسموحة

فرج عامر رئيس نادي
فرج عامر رئيس نادي سموحة، فيتو
ads

مباراة بيراميدز وسموحة، قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن قرار إعادة مباراة سموحة وبيراميدز في صالح الكرة المصرية.

وأضاف فرج عامر خلال تصريحات لبرنامج ملعب الشمس مع الإعلامي مجدي عبد الغني: موافق على قرار إعادة مباراة بيراميدز وسموحة، ونعترف أن هناك أخطاء تحكيمية كبيرة في الدوري الممتاز هذا الموسم.

قرار رابطة الأندية، فيتو

قرار مخالف للائحة

وتابع: نعرف أن قرار إعادة مباراة بيراميدز وسموحة عكس اللوائح لكننا موافقون على هذا القرار.

وأردف: لا أعلم موقف بيراميدز من لعب المباراة بعد قرار إعادتها، وأيا كان قرار رابطة الأندية نحن موافقون عليه.

وواصل: ما حدث في مباراة بيراميدز وسموحة قضاء وقدر، وفي حال صدور قرار بخسارتنا لم نكن نحتج على هذا القرار

اندلاع حريق باستاد الإسكندرية

وتوقفت مباراة بيراميدز وسموحة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي بعد اندلاع حريق بـ استاد الإسكندرية، حيث ملأ الدخان أجواء الملعب، واشتعلت النيران بكابلات المقصورة الرئيسية للملعب.

وانطفأت الإنارة بأغلب جوانب الاستاد وأصبحت غير كافية لإدارة المباراة. 

إلغاء مباراة بيراميدز وسموحة

قرر الحكم محمد سلامة إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز بعد اندلاع حريق باستاد الإسكندرية، وسيتم تحديد موعد لاحق لاستئنافها. 

وقد استمر توقف المباراة ٣٨ دقيقة، وأخطر أمن استاد الإسكندرية محمد سلامة، حكم مباراة سموحة وبيراميدز بعدم إمكانية تشغيل برج الإضاءة المتضرر بالحريق. 

وأدى ماس كهربائي بغرفة التحكم إلى اندلاع حريق بغرفة التحكم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مباراة بيراميدز وسموحة فرج عامر رئيس نادى سموحة إعادة مباراة بيراميدز وسموحة الدوري الممتاز بيراميدز سموحة رابطة الأندية

مواد متعلقة

رضا عبد العال: أطالب بإعادة لقاء القمة حال إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

خبير لوائح: من حق بيراميدز المطالبة باحتساب نقاط مباراة سموحة لصالحه

بعد هذه المباراة، بيراميدز يحدد موعد انضمام إبراهيم عادل للمنتخب الأولمبي

حريق استاد الإسكندرية، بيراميدز يطالب باعتباره فائزا أمام سموحة طبقا للوائح

الأكثر قراءة

يبدأ تطبيقها اليوم، عقوبة عدم الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية

خبر سار من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

خبير الفيزياء بالتربية والتعليم: امتحان 2024 جاء من أسئلة اختبارات الأعوام الـ 3 الماضية (مستندات)

بعد نقصه في مصر، جمال شعبان يكشف بدائل أشهر دواء للضغط والقلب

بعد قرار إعادة المباراة، هل يذهب بيراميدز إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة؟

غضب في بيراميدز بسبب قرار رابطة الأندية بشأن مباراة سموحة

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 1 يوليو 2024

وصول أول شحنة غاز مسال إلى مصر لحل أزمة انقطاع الكهرباء

منوعات

المزيد

ناشطون في الدفاع عن الحيوانات يغلقون مسلخ دواجن في سويسرا

بعد غياب طويل، مصري يفاجئ نجلته بحفل تخرجها في المرحلة الابتدائية بالجزائر

اعتقال 11مسئولا بسلاسل تجارية في ميانمار بسبب الأرز

أتراك يعتدون على سوريين إثر اتهام لاجئ بالتحرش بطفلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الاثنين 1-7-2024 في السوق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 1-7-2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين 1-7-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1-7-2024 في بداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

بعد رحيل موديست.. صفقات الأجانب الفاسدة في الأهلي آخر 10 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

معنى كبكبوا، تفسير الشيخ الشعراوي لبعض آيات سورة الشعراء (فيديو)

ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية