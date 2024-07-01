أول تعليق من فرج عامر على قرار رابطة الأندية لمباراة بيراميدز وسموحة

مباراة بيراميدز وسموحة، قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن قرار إعادة مباراة سموحة وبيراميدز في صالح الكرة المصرية.

وأضاف فرج عامر خلال تصريحات لبرنامج ملعب الشمس مع الإعلامي مجدي عبد الغني: موافق على قرار إعادة مباراة بيراميدز وسموحة، ونعترف أن هناك أخطاء تحكيمية كبيرة في الدوري الممتاز هذا الموسم.

قرار رابطة الأندية، فيتو

قرار مخالف للائحة

وتابع: نعرف أن قرار إعادة مباراة بيراميدز وسموحة عكس اللوائح لكننا موافقون على هذا القرار.

وأردف: لا أعلم موقف بيراميدز من لعب المباراة بعد قرار إعادتها، وأيا كان قرار رابطة الأندية نحن موافقون عليه.

وواصل: ما حدث في مباراة بيراميدز وسموحة قضاء وقدر، وفي حال صدور قرار بخسارتنا لم نكن نحتج على هذا القرار

اندلاع حريق باستاد الإسكندرية

وتوقفت مباراة بيراميدز وسموحة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي بعد اندلاع حريق بـ استاد الإسكندرية، حيث ملأ الدخان أجواء الملعب، واشتعلت النيران بكابلات المقصورة الرئيسية للملعب.

وانطفأت الإنارة بأغلب جوانب الاستاد وأصبحت غير كافية لإدارة المباراة.

إلغاء مباراة بيراميدز وسموحة

قرر الحكم محمد سلامة إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز بعد اندلاع حريق باستاد الإسكندرية، وسيتم تحديد موعد لاحق لاستئنافها.

وقد استمر توقف المباراة ٣٨ دقيقة، وأخطر أمن استاد الإسكندرية محمد سلامة، حكم مباراة سموحة وبيراميدز بعدم إمكانية تشغيل برج الإضاءة المتضرر بالحريق.

وأدى ماس كهربائي بغرفة التحكم إلى اندلاع حريق بغرفة التحكم.