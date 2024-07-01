في صالح الطلاب، وزير التعليم يحسم جدل صعوبة امتحان الفيزياء بالثانوية العامة اليوم

امتحان الفيزياء، يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم الاثنين اجتماعا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة، وذلك لاستعراض نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة حول مدى مطابقة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل عقب الاجتماع.

امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

وأكد الدكتور رضا حجازي حرصه على تحقيق ما فيه صالح الطلاب في ضوء نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة.

طلاب الثانوي يشتكون من صعوبة أسئلة امتحان الفيزياء

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت انه في إطار الشكاوى التي تم تلقيها وتداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول صعوبة امتحان مادة الفيزياء بشهادة إتمام الثانوية العامة، توجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برسالة طمأنة لأبنائها الطلاب.

التعليم: وضع مصلحة الطالب على رأس الأولويات ولن يضار أي طالب خلال التصحيح

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر توجيهاته للجنة فنية متخصصة محايدة بسرعة إعداد تقريرها حول مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة للمواصفات والتأكد من عدم وجود أي أسئلة يشوبها خطأ أو تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد.

امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي يتابع عن كثب تقرير اللجنة الفنية، مؤكدا أنه سيتم وضع مصلحة الطالب على رأس الأولويات ولن يضار أي طالب خلال التصحيح.