مقتل وإصابة 68 شخصا في انفجار خزان غاز غربي تركيا (فيديو)
تركيا ، قالت السلطات التركية إن انفجار خزان غاز البروبان في مطعم بمدينة إزمير غربي البلاد أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 63 آخرين.
وسجلت كاميرات المراقبة الانفجار الذي دمر الشارع وألحق أضرارا طفيفة بالمباني المحيطة.
وأعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم إرسال العشرات من رجال الإنقاذ على الفور إلى مكان الحادث.
وزار والي إزمير سليمان ألبان الجرحى في المستشفى وأعلن أن 40 منهم خرجوا بالفعل.
واعتقلت السلطات أحد المشتبه بضلوعهم في الحادثة.
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