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أتراك يعتدون على سوريين إثر اتهام لاجئ بالتحرش بطفلة (فيديو)

الشرطة التركية، فيتو
الشرطة التركية، فيتو
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تركيا ، شهدت مدينة قيصري التركية، اعتداءات على لاجئين سوريين وإحراق ممتلكاتهم من قبل أتراك، إثر اتهام شاب سوري بالتحرش بطفلة تركية، وفق ما ذكر الموقع الإخباري التابع لـ"تلفزيون سوريا".

وبحسب الموقع، أقدم أتراك على الاعتداء على اللاجئين السوريين، وإحراق ممتلكاتهم، وتدمير سياراتهم، داعين إلى ترحيل جميع السوريين إلى بلادهم، إثر انتشار مقطع مصور لشاب قيل إنه سوري، يتحرش بطفلة تركية في إحدى المرافق العامة.

وجاء في الموقع انه "تبيّن لاحقًا أن الطفلة ليست من الجنسية التركية، بل من الجنسية السورية، وفقًا لما ذكرته ولاية قيصري وتقارير إخبارية".

ووفقا لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معنية بأخبار السوريين في ولاية قيصري، فإن الشاب المتهم مصاب باضطراب عقلي، وهو ابن عم الطفلة، والحادثة وقعت في دورة مياه عامة.

التحرش بطفلة سورية 

بدورها، قالت ولاية قيصري، في بيان، إنه "في منطقة دانشمنت غازي، أقدم شخص سوري على التحرش بطفلة سورية وجرى اعتقال المتهم من قبل وحدات الأمن، ووضعت الطفلة تحت الحماية من قبل الجهات المختصة".

وأضافت الولاية، "نحن نتابع القضية بدقة، وندعو مواطنينا إلى التحلي بالهدوء وعدم الانخراط في أي تصرفات غير تلك التي تعلنها الجهات الرسمية، نشكر المواطنين على تفهمهم واحترامهم لهذه التعليمات".

من ناحيته، قال قائد شرطة قيصري، أتانور أيدين، في تسجيل مصور، لسكان الحي الذي شهد أعمال شغب "أعدكم بأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات ضد المتهم، بما في ذلك ترحيله".

 

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