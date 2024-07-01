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سياسة

أبو الغيط يكشف سر عدم وصفه 25 يناير بـ"ثورة"

أحمد أبو الغيط أمين
أحمد أبو الغيط أمين جامعة الدول العربية، فيتو
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كشف  السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لماذا لم يصف 25 يناير بمصطلح "ثورة"، موضحا: الثورة تحدث تغييرا كاملا وكيفي في المجتمع، لأن مثل إيران هناك إيران الملكية والخمانية، وروسيا القيصرية وروسيا السوفيتية، وفرنسا الملكية والجمهورية، وحتى في الحرب الأهلية.

أحمد أبو الغيط، فيتو

اختطاف الإخوان للسلطة 

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “إكسترا نيوز”: "ما حدث في 2011 جاء برئيس إخواني اختطف السلطة أو انتخب لأنه روج لأفكار محددة سبقها المجتمع، فسار المجتمع معه، وبعدها تبين النوايا في نوفمبر 2012، ولذلك لم يكن هناك التغيير الجوهري الذي جاءت من أجله الثورة، على سبيل المثال هناك قصة تحكى ولا أحد يتوقف عندها ولا هناك دليل على مصداقيتها".

 

 

الثورة الفرنسية في نظر رئيس وزراء الصين 

ولفت: رئيس وزراء الصين تشوان لاي كشف عن رأيه في الثورة الفرنسية في أول لقاء عام 1971 فقال: "لم يمض الزمن الكافي لتقييمها".

 

اكتشاف المصريين الخدعة الكبرى من الإخوان

وأضاف أحمد أبو الغيط أن المصريين اكتشفوا الخدعة الكبرى من الإخوان فثاروا عليهم، متابعًا: "لم يكن هناك منهجية، يعني يقتربوا من إيران ويدعوا أحمدي نجاد لزيارة مصر والأزهر ثم يتم إهانته، ما هذا التناقض، يقول إنه ليس هناك حدود والجميع مسلمين والأرض واحدة، لا هناك أرض لمصر والسودان وفلسطين، فكانت الفلسفة الحاكمة تؤدي لسياسة خارجية تتسم للمراهقة.

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وواصل: "محمد مرسي ظهر في مؤتمر نصرة سوريا على سبيل المثال، ونزل إستاد القاهرة وحيا الجماهير من عربة مفتوحة، وأحضر قتلة الرئيس السادات بطل حرب أكتوبر وأجلسهم في المنصة مكان قيادات الجيش، فهذا كله خطأ جسيم في فهم النفسية المصرية الوطنية، المصريون يتمتعون بحس وطني وإحساس كبير".

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