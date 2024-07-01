نتيجة الثانوية العامة 2024، خطوات الاستعلام عن النتيجة فور إعلانها بطريقة سهلة وسريعة

ينتظر طلاب الثانوية العامة 2024 وذويهم بفارغ الصبر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، والتي من المتوقع أن يتم الكشف عنها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو أو الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

وتأتي هذه الانتظارات وسط حالة من الترقب والقلق من قبل الطلاب، الذين بذلوا جهودًا كبيرة خلال العام الدراسي لتحقيق أفضل النتائج.

وتتوقع مصادر في وزارة التربية والتعليم أن تكون نسب النجاح هذا العام جيدة في نتيجة الثانوية العامة 2024، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتحسين مستوى التعليم وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي، إذ توفر الوزارة للطلاب من خلال الموقع الرسمي جميع الخدمات اللازمة لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2024، بما في ذلك خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم أو برقم الجلوس.

ونقدم لكم فيما يأتي بعض المعلومات الهامة حول موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024، وكيفية الحصول عليها، بالإضافة إلى بعض النصائح للطلاب خلال فترة انتظار النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024:

لم تعلن وزارة التربية والتعليم حتى الآن عن موعد محدد لإعلان نتائج الثانوية العامة 2024.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن النتائج في الأسبوع الأخير من شهر يوليو أو الأسبوع الأول من شهر أغسطس.



كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024:

ومع اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2024، يزداد اهتمام الطلاب بمعرفة خطوات الحصول عليها إلكترونيًا، وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2024 من موقع وزارة التربية والتعليم المصرية:

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من هنا، ويجب على الطالب إدخال رقمه الجلوس للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024، وذلك من خلال اتباع الآتي:



1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2024".

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة":

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2024 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم عبر بوابة فيتو من هنـــا .

نصائح للطلاب خلال فترة انتظار نتيجة الثانوية العامة 2024

الهدوء والاسترخاء: تجنب التوتر والقلق، لأن ذلك لن يفيد في أي شيء.

الثقة بالنفس: ثق بقدراتك وبما بذلته من جهد خلال العام الدراسي.

التوجه إلى الله بالدعاء: طلب التوفيق من الله عز وجل.

الاستعداد للمرحلة القادمة: مهما كانت نتيجة الثانوية العامة، يجب عليك الاستعداد للمرحلة القادمة من حياتك.



وزير التعليم: التصحيح الإلكتروني تتم بدقة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص

وأكد وزير التربية والتعليم على حرص الوزارة على مصلحة الطلاب، وإعطاء كل طالب حقه في عملية التصحيح، مشيرًا إلى أن عملية التصحيح الإلكتروني تتم بدقة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

خطوات التصحيح الإلكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة 2024

كما استعرض الدكتور رضا حجازي داخل مركز التصحيح الإلكتروني مختلف الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملية التصحيح الإلكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة، مشيرا إلى أن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الإجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.

وقام الوزير بتفقد أعمال الكنترول وجميع الوحدات بداخله من مسح ضوئى للبيانات ومراجعة البيانات وتدقيقها، للوقوف على الإجراءات المتبعة لتدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة أو الخاطئة في ورق الإجابة، حيث تخضع البيانات في هذه الحالة للعديد من الإجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق للتأكيد على بيانات الطالب واختياراته في ورق الإجابة من قبل منظومة متكاملة وخطوات متعددة لضمان تحقيق مبدأ العدالة.

كما استعرض الوزير خطوات التصحيح الإلكتروني التي تتم في حالة وضع الطالب علامة (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة، حيث يصدر سيستم التصحيح الالكتروني انذارا للمراقب على السيستم لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها واختيارها.

وقد أشاد الوزير بجهود الكوادر المتميزة القائمة على عملية التصحيح وما لديهم من خبرة في هذا المجال، والتعاون المشهود بين جميع القطاعات.