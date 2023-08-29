أخبار مصر: تحذير من زلزال مرعب، البناني يتحدى جماهير الزمالك، شاكوش يهين جمهوره، ساويرس يعرض شراء لوحة الشهيد عماد عفت

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

أ ش أ: السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها في زامبيا بشأن المصريين المحتجزين لديها

أكد مصدر مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها الزامبية بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين بدولة زامبيا، وتتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية تجاههم.

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العالم الهولندي يرعب العالم: ترقبوا بدءا من اليوم خامس أضخم زلزال مدمر خلال 20 عاما

عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس لتحذيراته المرعبة، وهذه المرة حذر من زلزال قد تتخطى قوته الـ8 درجات على مقياس ريختر، وذلك بسبب الاصطفاف بين الأرض وكل من كوكبي المريخ ونبتون، وكذلك الهندسة القمرية مع نفس الكوكبين.

قرار من "المهن الموسيقية" ضد مطربة تيجي نتجوز بالسر بعد ألفاظها الخادشة بحفل الساحل

أثارت الفنانة اللبنانية، سارة الزكريا، ضجة كبيرة، بسبب تلفظها بألفاظ خادشة، في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي، والتي طالب الجمهور بطردها من مصر.

إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن إيقاف القيد

زف الإعلامي إبراهيم فايق بشرى سارة لجماهير الزمالك، بشأن أزمة إيقاف القيد للفريق الأبيض من قبل الفيفا، بسبب الغرامات والمستحقات المتأخرة لدي النادي لصالح بعض اللاعبين والأندية الأجنبية.

ساويرس يعرض شراء لوحة الشهيد عماد عفت: كان له وجه ملائكي وقتل لدوافع مجهولة

الشيخ عماد عفت، أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، حزنه الكبير على استشهاد الشيخ عماد عفت الذي استشهد في أحداث مجلس الوزراء عام 2011، برصاصة غادرة أودت بحياته ليرتقي شهيدًا، فيكون بذلك أيقونة للثورة.

موقف محرج لـ هشام عباس في حفل القلعة، وأحد الجمهور يلفت نظره

على الرغم من نجاح حفل المطرب الكبير هشام عباس الذي أُقيم ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، فإن الحضور وجدوا صعوبة في الاستمتاع بالحفل نسبةً لضعف صوت المطرب.

بعد وقفة احتجاجية 6 ساعات لأعضاء الزمالك، البناني يتمسك بمنصبه ويرفض الرحيل

انتهت، الوقفة الاحتجاجية التي قام بها أعضاء نادي الزمالك ضد الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية بالزمالك والمدير التنفيذي.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب صباحًا، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك.

لحظة تحطم مروحية فوق منزل بولاية فلوريدا الأمريكية

أصيب شخصان اثنان بجروح جراء تحطم مروحية إنقاذ طبية في ولاية فلوريدا الأمريكية، أمس الإثنين.

اللي ما يكملش في ستين داهية، حسن شاكوش يهين جمهور حفله بالساحل الشمالي

دخل مطرب المهرجانات حسن شاكوش في أزمة جديدة بعد أزمته مع زوجته، ولكن هذه المرة مع الجمهور الذي شاركه الحفل في الساحل الشمالي، حيث وقف "شاكوش"، ممسكًا بالميكرفون وموجهًا حديثه للجمهور، قائلًا: "اللي ما يكملش في ستين الف داهية"، وهو ما أثار حفيظة الجمهور.

رد صادم من منتخب مصر يشعل الأزمة مع الأهلي بشأن اللاعبين الدوليين

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن احتدام الأزمة بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي، بشأن طلب الأخير إعفاء لاعبي الأهلي الدوليين من معسكر منتخب مصر المقبل، بسبب ارتباط الأهلي بخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية، في حين يخوض منتخب مصر مباراتين، الأولى أمام إثيوبيا يوم 8 سبتمبر وهي مباراة تحصيل حاصل، أما المباراة الثانية فهي ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

بداية غير مباشرة، تعليق ناري من شراقي على مفاوضات سد النهضة

وصف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة المفاوضات بين دول مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة بأنها بداية غير مبشرة للجولة الثامنة لمفاوضات سد النهضة.

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب جزيرة بالي الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 7.1 المنطقة البحرية بجزيرة بالي في إندونيسيا يوم الثلاثاء، حسبما أفاد المركز الأوروبي-المتوسطي لعلم الزلازل.

6 نصائح للتخلص من القلق والتوتر، أبرزها شرب المياه وتمارين النفس العميق

أكبر مشكلة تقابل أي إنسان في يومه هي التوتر والقلق، نتيجة طبيعة الحياة السريعة والضغوط الاجتماعية والاقتصادية والمهنية الكثيرة التي يواجهها الإنسان.

وأصبح التوتر والقلق أعراض تلازم الإنسان باستمرار نتيجة لما يتعرض له من ضغوط الحياة اليومية.

فيتوريا يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن مواجهتي إثيوبيا وتونس

يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية ظهر اليوم الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، للحديث عن ترتيبات معسكر الفراعنة ومواجهتي إثيوبيا وتونس، والأهداف التي يسعى الخواجة لتحقيقها خلال المباراتين.

أحدهما بسرعة 240 كيلومترا، إعصاران هائلان يقتربان من السواحل الأمريكية

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار فرانكلين اشتد وبات من الفئة الرابعة، ويسبب أمواجا تشكل خطرا على الحياة وتيارات عنيفة على طول ساحل جنوب شرق الولايات المتحدة.

اليوم، فصل جديد في محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد قشمير

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد حسني العالم، محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير في حلوان.

نجلاء المنقوش تتصدر تويتر بعد فضح علاقتها بإسرائيل، ومتابعون: خيانة لن تغتفر

دشن رواد موقع التدوينات القصيرة "أكس"، تويتر سابقًا، هاشتاج نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية بعد الضجة الكبيرة التي رافقت تسريب وزارة الخارجية الإسرائيلية لتفاصيل لقاء جمع وزير الخارجية إيلي كوهين مع المنقوش في روما، وتصدر “المنقوش”، مؤشرات البحث على “تويتر”.

ليس حبا في الكرسي، أيمن يونس يعلن خوض انتخابات الزمالك بشرط

أكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق أنه يدرس فكرة الترشح لانتخابات نادي الزمالك في الفترة المقبلة بشرط توافر مجموعة متجانسة معه ضمن قائمة واحدة متفاهمة.

6 حالات يتم فيها رفض تقليل الاغتراب للطالب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب، وذلك بعد غلق موقع تنسيق الجامعات باب التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد 2023.

أسعار أراضي الإسكان المتميز بالمدن الجديدة

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل وأسعار أراضي الإسكان المتميز التي تطرحها ضمن برنامج مسكن بالمدن الجديدة.

خبير بيئة يكشف مدى خطورة استيراد أسماك الماكريل من اليابان بعد أزمة المياه بمحطة فوكوشيما

أكد الدكتور مجدي علام أمين عام خبراء البيئة العرب: "لا داعي من القلق بشأن استيراد أسماك الماكريل من اليابان لا سيما بعد منع عدد من الدول استيراد الأسماك من اليابان على خلفية تصريف المياه من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط الهادئ".

خلل فني يضرب تويتر، ومتابعون: ماسك دمر المنصة

واجه مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي إكس "تويتر سابقًا" مشكلة فنية في تصفح المنصة.

وأظهر موقع تعقب أعطال الإنترنت ورود آلاف البلاغات عن تعطل منصة إكس.

محمد رياض: رانيا محمود ياسين مظلومة فنيا وأتمنى تكريمي وأنا حي

قال الفنان محمد رياض وجدت نفسي في أدوار الشر بعد تقديمي العديد من الأدوار المثالية، وزوجتي الفنانة رانيا محمود ياسين مظلومة فنيًّا، ولم أفشل كمنتج لكن تجربتي في إنتاج فيلم لم تحقق الأرباح المرجوة، وأحب السينما لكني أرفض أن أقدم دور ليس جيدًا بغرض التواجد، وأن النجاح الحقيقي والنجومية في الاستمرارية مثل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي وكان عملًا دراميًّا مؤثرًا في الجمهور.

الأمن يرد على فيديو سيدة ادعت القبض على ابنها والتعدي عليه بدون تهمة

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات فيديو لسيدة زعمت تعدي الشرطة عليها وعلى ابنها والقبض على الأخير بدون تهمة.

تطور جديد في أزمة المقاولون العرب مع الأهلي بسبب عمار حمدي

أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب أنهم يرغبون في ضم عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لفريق سيراميكا كليوباترا.

أحمد كريمة يحدد للرجل ما يفعله تجاه زوجته أو أخته أو ابنته المتبرجة

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن مصطلح الرجولة ليس بالمظاهر الخارجية المعروفة من إطلاق الشارب واللحية، كما أن القوامة لا تعني التسلط والتجبر وإنما القيام بمسؤوليات ومهام الأسرة.

فيديو يوثق لحظة حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن المروع في الكويت

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو من كاميرا مراقبة يوثق حادث "الفاشينستا" المروع في الكويت والذي أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 2.

إثيوبيا تكشف عن موعد الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، مساء أمس الإثنين، أن الجولة المقبلة من مفاوضات سد النهضة ستعقد في العاصمة أديس أبابا، خلال سبتمبر المقبل.

أول حالة في العالم، استخراج دودة "الثعابين" حية من دماغ سيدة مسنة

حالة من الدهشة والقلق في المجتمع الطبي أثارها اكتشاف طبي نادر الحدوث، عندما اكتشفت الدكتورة هاري بريا باندي، جراحة الأعصاب بمستشفى كانبرا، دودة دائرية حية يبلغ طولها 8 سنتيمترات في دماغ امرأة تبلغ من العمر 64 عامًا.