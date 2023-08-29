خبير بيئة يكشف مدى خطورة استيراد أسماك الماكريل من اليابان بعد أزمة المياه بمحطة فوكوشيما

سمك الماكريل، أكد الدكتور مجدي علام أمين عام خبراء البيئة العرب: "لا داعي من القلق بشأن استيراد أسماك الماكريل من اليابان لا سيما بعد منع عدد من الدول استيراد الأسماك من اليابان على خلفية تصريف المياه من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط الهادئ".

خطورة استيراد الأسماك من اليابان

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “etc”: أنه لا مانع من استيراد الأسماك من اليابان ما دامت تجرى عليها اختبارات في معهد التغذية والذي يؤكد صحة الأسماك وخلوها من الأيونات والمواد المشعة.

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آثار النووي في اليابان

وأشار إلى تعرض اليابان لإشعاع نووي عنيف منذ ضرب هيروشيما بالقنبلة النووية، لافتًا إلى أن آثار النووي ما زالت باقية حتى لو ظن البعض أنها اختفت.

تعرض الأسماك للإشعاع

وقال: نعم الأسماك تتعرض للإشعاعات، لكن نسبة التلوث في المحيط الهادي، لن تسبب أي خطورة لأن المحيط الهادي أكبر محيط في العالم، وبالتالي سيكون التلوث بنسبة ضئيلة جدًّا مقارنة بحجم المحيط".

وقالت وزارة البيئة اليابانية، الأحد الماضي، إن الاختبارات التي أجريت على مياه البحر بالقرب من محطة فوكوشيما للطاقة النووية لم ترصد أي نشاط إشعاعي، وذلك بعد أيام من تصريف مياه معالجة كانت تستخدم لتبريد مفاعلات نووية.

وخلصت اختبارات وزارة البيئة اليابانية للعينات المأخوذة من 11 نقطة بالقرب من المحطة إلى أن "تركيزات نظائر التريتيوم المشعة أقل من الحد الأدنى الذي يمكن اكتشافه وهو من -7 إلى 8 بيكريل من التريتيوم لكل لتر". وقالت إن مياه البحر "لن يكون لها أي تأثير سلبي في صحة الإنسان والبيئة".

وقال مسؤول ياباني لوكالة رويترز، الأحد الماضي، إن الوزارة ستنشر نتائج الاختبارات أسبوعيا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل ثم ستراجع توقيت أي كشف إضافي.

وقالت وكالة مصائد الأسماك اليابانية أمس السبت إن الأسماك التي تم فحصها في المياه المحيطة بالمحطة لم تحتو على مستويات يمكن اكتشافها من التريتيوم.

وبينما تؤكد اليابان ومنظمات علمية أن المياه آمنة. إلا أن تصريف مياه "فوكوشيما" أثار احتجاجات داخل اليابان والدول المجاورة، ودفع الصين إلى حظر واردات المنتجات المائية من اليابان.



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