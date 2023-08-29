الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

خبير بيئة يكشف مدى خطورة استيراد أسماك الماكريل من اليابان بعد أزمة المياه بمحطة فوكوشيما

اسماك الماكريل، فيتو
اسماك الماكريل، فيتو

سمك الماكريل، أكد الدكتور مجدي علام أمين عام خبراء البيئة العرب: "لا داعي من القلق بشأن استيراد أسماك الماكريل من اليابان لا سيما بعد منع عدد من الدول استيراد الأسماك من اليابان على خلفية تصريف المياه من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط الهادئ".

 

خطورة استيراد الأسماك من اليابان

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “etc”: أنه لا مانع من استيراد الأسماك من اليابان ما دامت تجرى عليها اختبارات في معهد التغذية والذي يؤكد صحة الأسماك وخلوها من الأيونات والمواد المشعة.

Advertisements

 

آثار النووي في اليابان

وأشار إلى تعرض اليابان لإشعاع نووي عنيف منذ ضرب هيروشيما بالقنبلة النووية، لافتًا إلى أن آثار النووي ما زالت باقية حتى لو ظن البعض أنها اختفت.

أسعار الأسماك اليوم، سمك الماكريل يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

اليابان: لم نرصد أي نشاط إشعاعي في مياه البحر قرب فوكوشيما

تعرض الأسماك للإشعاع

وقال: نعم الأسماك تتعرض للإشعاعات، لكن نسبة التلوث في المحيط الهادي، لن تسبب أي خطورة لأن المحيط الهادي أكبر محيط في العالم، وبالتالي سيكون التلوث بنسبة ضئيلة جدًّا مقارنة بحجم المحيط".

 

وقالت وزارة البيئة اليابانية، الأحد الماضي، إن الاختبارات التي أجريت على مياه البحر بالقرب من محطة فوكوشيما للطاقة النووية لم ترصد أي نشاط إشعاعي، وذلك بعد أيام من تصريف مياه معالجة كانت تستخدم لتبريد مفاعلات نووية.

 

وخلصت اختبارات وزارة البيئة اليابانية للعينات المأخوذة من 11 نقطة بالقرب من المحطة إلى أن "تركيزات نظائر التريتيوم المشعة أقل من الحد الأدنى الذي يمكن اكتشافه وهو من -7 إلى 8 بيكريل من التريتيوم لكل لتر". وقالت إن مياه البحر "لن يكون لها أي تأثير سلبي في صحة الإنسان والبيئة".

 

وقال مسؤول ياباني لوكالة رويترز،  الأحد الماضي، إن الوزارة ستنشر نتائج الاختبارات أسبوعيا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل ثم ستراجع توقيت أي كشف إضافي.

وقالت وكالة مصائد الأسماك اليابانية أمس السبت إن الأسماك التي تم فحصها في المياه المحيطة بالمحطة لم تحتو على مستويات يمكن اكتشافها من التريتيوم.

وبينما تؤكد اليابان ومنظمات علمية أن المياه آمنة. إلا أن تصريف مياه "فوكوشيما" أثار احتجاجات داخل اليابان والدول المجاورة، ودفع الصين إلى حظر واردات المنتجات المائية من اليابان.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استيراد اسماك الماكريل اسماك الماكريل سمك الماكريل اليابان استيراد اسماك الماكريل من اليابان المحيط الهادىء

مواد متعلقة

اليابان: لم نرصد أي نشاط إشعاعي في مياه البحر قرب فوكوشيما

أسعار الأسماك اليوم، 60 جنيهًا أقل سعر لكيلو الماكريل في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سمك الماكريل يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

الأكثر قراءة

قرار من "المهن الموسيقية" ضد مطربة تيجي نتجوز بالسر بعد ألفاظها الخادشة بحفل الساحل

موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 3

هشام يكن يتدخل لحل أزمة تجمهر أعضاء الزمالك أمام مكتب عماد البناني (صور)

إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن إيقاف القيد

فيديو يوثق لحظة حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن المروع في الكويت

تطور جديد في أزمة المقاولون العرب مع الأهلي بسبب عمار حمدي

خلل فني يضرب تويتر، ومتابعون: ماسك دمر المنصة

رد صادم من منتخب مصر يشعل الأزمة مع الأهلي بشأن اللاعبين الدوليين

Advertisements

منوعات

المزيد

فيديو يوثق لحظة حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن المروع في الكويت

أول حالة في العالم، استخراج دودة "الثعابين" حية من دماغ سيدة مسنة

عاصمة الضباب، سلطان النيادي ينشر صورة للندن من الفضاء

سيدة تعثر على ابنها المفقود منذ 4 عقود

المزيد

خدمات

المزيد

وظائف خالية بجامعة بدر بأسيوط، اعرف التفاصيل والشروط

الثروة الداجنة: انخفاض أسعار الدواجن إلى هذا السعر من المستحيلات

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الاثنين 28-8-2023

الجنيه يوقف زحف سعر اليوان الصيني نحو الارتفاع

المزيد

انفوجراف

تطالب بتجميد بناء المساجد وحذر منها وزير داخلية بلدها.. من هي مارين لوبان المرشحة لرئاسة فرنسا؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد كريمة يحدد للرجل ما يفعله تجاه زوجته أو أخته أو ابنته المتبرجة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 29 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 29 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية