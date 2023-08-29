الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

الأمن يرد على فيديو سيدة ادعت القبض على ابنها والتعدي عليه بدون تهمة

قوات الشرطة المصرية،
قوات الشرطة المصرية، صورة أرشيفية، فيتو

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات فيديو لسيدة زعمت تعدي الشرطة عليها وعلى ابنها والقبض على الأخير بدون تهمة. 

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ادعت خلاله صاحبة الحساب بقيام رجال الشرطة من قوة قسم شرطة أول الفيوم بضبطها وابنها والتعدي عليها وتحرير محضر لابنها دون وجه حق.
 

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 9 أغسطس تم ضبط (نجل الشاكية - مسجل شقي خطر وقد سبق اتهامه فى 20 قضية "سرقة – مخدرات - سلاح ناري - ضرب") بناءً على إذن من النيابة العامة. 

Advertisements

الأمن يكشف ملابسات فيديو محاولة سطو مسلح على شخص وأسرته فى العمرانية

الأمن العام يضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط وتشكيل عصابي لسرقة شقة أجنبي بالجيزة

وذلك عقب ورود معلومات تؤكد قيامه بالاتجار بالمواد المخدرة وضبط بحوزته 48 لفافة بداخلهم مادة (الهيروين المخدر - مبلغ مالي - سلاح). 

 

ولدى اضطلاع القوة الأمنية باصطحابه لمسكنه لاستكمال إجراءات التفتيش قامت المذكورة (مطلوب التنفيذ عليها فى 5 قضايا "شيك – إيصال أمانة")؛ بالتعدي على القوات بالسب في محاولة منها لتهريب ابنها وتمت السيطرة على الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيق.

 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاتجار بالمواد المخدرة الهيروين المخدر النيابة العامة المواد المخدرة مسجل شقى خطر

مواد متعلقة

حبس تاجر أغذية بتهمة حيازة أطنان من السلع الغذائية المدعمة في أسيوط

أمن المنافذ يحرر 51 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

حملات تفتيشية تضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي فى المحافظات

كل ما تريد معرفته عن الأحكام القضائية وطريقة إزالتها من الحاسب الآلي.. وإجراءات رد الاعتبار.. وطريقة إزالة كارت التسجيل الجنائي

حبس 3 متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين فى الغربية

أخبار الحوادث.. وفاة عاطل بعد حفلة تعذيب في أسوان.. سيدة تقتل ابنة زوجها انتقاما من والدتها فى سوهاج. و.تطور جديد في حادث قتل عامل لزوجته وابنته في مذبحة الهرم

ميل عقار مكون من 11 طابقا بمنطقة طرة

مصرع مسن بوابل من الرصاص في مشاجرة لخلافات على حراسة قطعة أرض بدار السلام

الأكثر قراءة

قرار من "المهن الموسيقية" ضد مطربة تيجي نتجوز بالسر بعد ألفاظها الخادشة بحفل الساحل

موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 3

هشام يكن يتدخل لحل أزمة تجمهر أعضاء الزمالك أمام مكتب عماد البناني (صور)

إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن إيقاف القيد

فيديو يوثق لحظة حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن المروع في الكويت

تطور جديد في أزمة المقاولون العرب مع الأهلي بسبب عمار حمدي

خلل فني يضرب تويتر، ومتابعون: ماسك دمر المنصة

رد صادم من منتخب مصر يشعل الأزمة مع الأهلي بشأن اللاعبين الدوليين

Advertisements

منوعات

المزيد

فيديو يوثق لحظة حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن المروع في الكويت

أول حالة في العالم، استخراج دودة "الثعابين" حية من دماغ سيدة مسنة

عاصمة الضباب، سلطان النيادي ينشر صورة للندن من الفضاء

سيدة تعثر على ابنها المفقود منذ 4 عقود

المزيد

خدمات

المزيد

وظائف خالية بجامعة بدر بأسيوط، اعرف التفاصيل والشروط

الثروة الداجنة: انخفاض أسعار الدواجن إلى هذا السعر من المستحيلات

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الاثنين 28-8-2023

الجنيه يوقف زحف سعر اليوان الصيني نحو الارتفاع

المزيد

انفوجراف

تطالب بتجميد بناء المساجد وحذر منها وزير داخلية بلدها.. من هي مارين لوبان المرشحة لرئاسة فرنسا؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد كريمة يحدد للرجل ما يفعله تجاه زوجته أو أخته أو ابنته المتبرجة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 29 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 29 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية