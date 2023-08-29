الأمن يرد على فيديو سيدة ادعت القبض على ابنها والتعدي عليه بدون تهمة

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات فيديو لسيدة زعمت تعدي الشرطة عليها وعلى ابنها والقبض على الأخير بدون تهمة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ادعت خلاله صاحبة الحساب بقيام رجال الشرطة من قوة قسم شرطة أول الفيوم بضبطها وابنها والتعدي عليها وتحرير محضر لابنها دون وجه حق.



وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 9 أغسطس تم ضبط (نجل الشاكية - مسجل شقي خطر وقد سبق اتهامه فى 20 قضية "سرقة – مخدرات - سلاح ناري - ضرب") بناءً على إذن من النيابة العامة.

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وذلك عقب ورود معلومات تؤكد قيامه بالاتجار بالمواد المخدرة وضبط بحوزته 48 لفافة بداخلهم مادة (الهيروين المخدر - مبلغ مالي - سلاح).

ولدى اضطلاع القوة الأمنية باصطحابه لمسكنه لاستكمال إجراءات التفتيش قامت المذكورة (مطلوب التنفيذ عليها فى 5 قضايا "شيك – إيصال أمانة")؛ بالتعدي على القوات بالسب في محاولة منها لتهريب ابنها وتمت السيطرة على الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيق.