بداية غير مباشرة، تعليق ناري من شراقي على مفاوضات سد النهضة
مفاوضات سد النهضة، وصف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة المفاوضات بين دول مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة بأنها بداية غير مبشرة للجولة الثامنة لمفاوضات سد النهضة.
وكتب أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة منشورا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "انتهاء اجتماع القاهرة الأول ضمن الجولة الثامنة التى بدأت الأحد 27 أغسطس 2023 واستمرت يومين دون تقدم يذكر فى الموقف الاثيوبى طبقا لتصريحات وزارة الرى المصرية دون الإفصاح عن تفاصيل المباحثات".
الموقف الإثيوبي متوقع
وأضاف: " كان متوقعًا طبقًا للموقف الاثيوبى على مدار الاثنى عشر عاما الماضية، ولكن كان لدينا أمل مشوب بالحذر الشديد على أن يكون هناك تغير فى الموقف الاثيوبى وإبداء مرونة تقابل المرونة المصرية التى وصلت إلى التوقيع المنفرد لصيغة اتفاق واشنطن بالأحرف الأولى".
وتابع: "وفى المقابل أعلن رئيس الوفد الاثيوبى سيليشى بكلى عن عقد جلسة أخرى فى سبتمبر القادم فى أديس أبابا لتحقيق اتفاق كامل فى إطار المدة المقررة وهى أربعة أشهر، ويبدو أن الموقف الاثيوبى ثابت فى رفض كل المحاولات التى تؤدى إلى اتفاق عادل للدول الثلاث".
وأكد أن استئناف المفاوضات يجب أن يكون مبنيًا على خطوط رئيسة لسيرها أهمها وجود أطراف دولية فاعلة فى المفاوضات فى إطار جدول زمنى محدد.
سد النهضة، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، مساء أمس الإثنين، أن الجولة المقبلة من مفاوضات سد النهضة ستعقد في العاصمة أديس أبابا، خلال سبتمبر المقبل.
وأضافت الخارجية الإثيوبية، في بيان نشرته على منصة «إكس»، أن وفود إثيوبيا ومصر والسودان أنهوا الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة.
صدمة الجولة الأولى
واختتمت في القاهرة الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصري، أن جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي.
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