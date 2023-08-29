نجلاء المنقوش تتصدر تويتر بعد فضح علاقتها بإسرائيل، ومتابعون: خيانة لن تغتفر

نجلاء المنقوش، دشن رواد موقع التدوينات القصيرة "أكس"، تويتر سابقًا، هاشتاج نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية بعد الضجة الكبيرة التي رافقت تسريب وزارة الخارجية الإسرائيلية لتفاصيل لقاء جمع وزير الخارجية إيلي كوهين مع المنقوش في روما، وتصدر “المنقوش”، مؤشرات البحث على “تويتر”.



وجاء أول تعليق على لهاشتاج من السيدة نجلاء المنقوش والتي كتبت تويتة، على حسابها الشخصي "تويتر" قالت فيها: "نختلف باحترام"، وكتب أحد نشطاء تويتر: "وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ظنَّت أن الاحتلال سيمنحها الحصانة، فحاولت المراوغة والتقت وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، فرد عليها الأحرار في ليبيا أن رفعوا علم فلسطين فوق مبنى وزارة الخارجية الليبية".

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نجلاء المنقوش للقصة بقية

وقال آخر: "نجلاء المنقوش، للقصة بقية، الحسناء الليبية تهدد بفضح ورقة طريق العراب الحقيقي للتطبيع، الدبيبة وتفاصيل مثيرة بشأن دور الحكومة الليبية في ترتيب لقائها التاريخي مع وزير الخارجية الإسرائيلي ؟ من أخرج وزيرة الخارجية الليبية من طرابلس؟ هل قدم الدبيبة قرابين الولاء والطاعة لتل أبيب للفوز برئاسة ليبيا مقابل قطع الطريق عن حفتر المطبع وهل سحب البساط من دويلة الإمارات في صراع الشرق والغرب وهل أبوظبي من استفادت من تسريب المعلومة!!.

وقال الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان: "نجلاء المنقوش خانت الشعب الليبي بلقائها “نظيرها” الإسرائيلي.. وخيانتها قمة جبل الجليد.. وحكومة طرابلس سهلت هروبها الى تركيا المتهمة بالتواطؤ.. واحفاد الشهيد عمر المختار لن يغفروا هذه الخطيئة الكبرى".



هروب المنقوش

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في وقت سابق أمس الإثنين، بأن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش فرت إلى تركيا، بعد الضجة الكبيرة التي رافقت تسريب وزارة الخارجية الإسرائيلية لتفاصيل لقاء جمع وزير الخارجية إيلي كوهين مع المنقوش في روما.

ونقلت الصحيفة عن مستشارة للوزيرة، التي أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وقفها عن العمل والتحقيق معها بشأن اللقاء، أنها فرت إلى تركيا "خوفا على سلامتها".



سفر وزيرة الخارجية الليبية من تركيا إلى لندن

وقالت سالمين أسعد مستشارة الوزيرة للصحيفة، عبر تطبيق واتساب، إن المنقوش سافرت جوًّا إلى تركيا بسبب "مخاوف تتعلق بالسلامة"، مضيفة أن "الناس غاضبون" وأشعلوا النيران احتجاجًا.

ثم نقلت بوابة الوسط الليبية عن مصدر قوله إن وزيرة خارجية حكومة الوحدة غادرت تركيا إلى بريطانيا.

الدبيبة طلب ترتيب اجتماع المنقوش وكوهين

وكانت تقارير تحدثت عن أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الدبيبة طلب من إيطاليا ترتيب الاجتماع بين المنقوش ونظيرها كوهين على أمل الحصول على دعم أقوى من أمريكا ودول أخرى لحكومته.

وكشفت التقارير عن أن الدبيبة كان يخشى من أن يضعف الدعم الدولي للحكومة ويختفي فأقدم على هذه الخطوة.

ووفقا للتقارير فإن اجتماع كوهين مع المنقوش تم تنسيقه على أعلى المستويات في ليبيا واستمر قرابة 3 ساعات في بيت الضيافة التابع لوزارة الخارجية الإيطالية.

ودعا مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين كل مؤسسات الدولة إلى عدم تنفيذ تعليمات حكومة عبد الحميد الدبيبة وذلك بعد الكشف عن اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين.