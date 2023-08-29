بعد وقفة احتجاجية 6 ساعات لأعضاء الزمالك، البناني يتمسك بمنصبه ويرفض الرحيل

الزمالك، انتهت منذ قليل، الوقفة الاحتجاجية التي قام بها أعضاء نادي الزمالك ضد الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية بالزمالك والمدير التنفيذي.

وكانت وزارة الشباب والرياضة عينت يوم الأحد الماضي، عماد البناني في هذا المنصب خلفًا للواء حسن موسى بعد 6 أيام فقط من تعيينه.

وقررت أعضاء الزمالك القيام بوقفة احتجاجية ضد تعيين عماد البناني خاصة بعد انتشار بوستات قديمة على السوشيال ميديا ظهر بها تشجيعه للأهلي.

كما أن الوقفة الاحتجاجية بخلاف عدم موافقتهم على تعيين عماد البناني بهذا المنصب كونه أهلاويًّا على حد قولهم، تضمنت غضب الأعضاء بسبب رحيل اللواء حسن موسى دون تفسير لسبب الرحيل.

وبعد وقفة احتجاجية استمرت 6 ساعات، بدأت في الحديقة التي أمام مكتب عماد البناني ثم تطورت الوقفة ودخل الأعضاء المبنى الإداري الذي يتضمن غرفة عماد البناني مطالبين برحيله.

وبعد ساعات من الوقفة الاحتجاجية صعدت بعض الأعضاء لمكتب عماد البناني وقامت بالتجمع أمام باب مكتبه مطالبين برحيله ليرسل رسالة مع الأمن أنه سيرحل إذا قامت الأعضاء بالنزول للحدائق مرة أخرى.

وبالفعل نزل الأعضاء للحدائق ليعلن الدكتور عماد البناني استمراره في منصبه رغم احتجاجات الأعضاء.

ليقرر مسؤولو نادي الزمالك إطفاء جميع الأنوار داخل مقر النادي بميت عقبة، من أجل السيطرة على تجمهر الأعضاء، الذين حاصروا مكتب عماد البناني المدير التنفيذي لنادي، مطالبة برحيله.

ليخرج بعدها الأعضاء خارج النادي بعد ما بدأ التجمهر في تمام الساعة 7 مساء وانتهى تقريبًا في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل.

جدير بالذكر أن الأعضاء اتفقوا على إقامة وقفة احتجاجية مجددًا ضد عماد البناني.

هشام يكن يتدخل لتهدئة الأعضاء

ومن ناحيته كان هشام يكن نجم الزمالك السابق، تدخل لحل أزمة تجمهر مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية أمام مكتب عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة لحين حدوث انتخابات.

وتواجد هشام يكن بداخل مكتب البناني بعقد جلسة معه من أجل الوصول لحل في الأزمة الحالية داخل نادي الزمالك.

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وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك اقتحموا مقر المبنى الإداري للنادي اعتراضًا على تعيين عماد البناني رئيسًا للجنة التي كلفت بإدارة نادي الزمالك لحين تنظيم انتخابات.

وكانت جماهير الزمالك بدأت وقفة احتجاجية ضد عماد البناني أمام المبنى الإداري، مطالبين برحيله عن المنصب، ورددوا الهتافات المطالبة برحيل رئيس لجنة الزمالك الثلاثية.

وواصل أعضاء نادي الزمالك الهتاف ضد عماد البناني داخل المقر الإداري مطالبين برحيله عن المنصب، ويأتي رفضهم لتوليه مهمة إدارة النادي بداعي انتمائه للنادي الأهلي.

وردد أعضاء نادي الزمالك خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام المبنى الإداري في نادي الزمالك هتافات: "يا بناني قول الحق أنت أهلاوي ولا لا"، كما أطلقوا الهتافات المطالبة برحيله.

وأطلق أعضاء الزمالك الهتافات المطالبة برحيل عماد البناني عن نادي الزمالك.

بيان اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك

وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التي تضم كلًّا من، الدكتور عماد مصطفى البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بيانا رسميا بعد تسلم النادي.

وقالت اللجنة في البيان: "اجتمعت اللجنة صباح اليوم الإثنين في الجلسة رقم 1 من أجل مناقشة العديد من الملفات الرياضية والإدارية والمالية التي تخص النادي".

وشهدت الجلسة تأكيد تيسير كافة الملفات الضرورية والعاجلة خلال الفترة المقبلة، وحتى انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وإجراء الانتخابات.

وجاءت قرارات اللجنة الثلاثية على النحو التالي:

الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 3 سبتمبر المقبل بالإعلان في الجريدة الرسمية، حيث يتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.

انتخابات نادي الزمالك

وتعقد الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر 2023 طبقا للوائح والقوانين المتبعة.

وتستمر اللجنة في عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

وعقد عدة اجتماعات على مدار الساعة مع مديري الإدارات على كافة المستويات لمناقشة كافة الملفات الإدارية الخاصة بالنادي.

وفيما يخص الملفات الرياضية قررت اللجنة التالي:

-تم عقد جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول وتم الاتفاق على تسهيل كافة الأمور الخاصة بفريق الكرة والسفر إلى تنزانيا لخوض مواجهة بطل جيبوتي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية من حجز طيران ومعسكر وقرار وزاري.

-تم مناقشة رأي المدير الفني خلال الجلسة في ملف المعارين والراحلين عن صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

-في نفس الوقت تمت مناقشة ملف المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بفريق الكرة قبل انطلاق الموسم المقبل.

-تم التواصل مع الاتحاد الرياضية للوصول إلى حلول سريعة بخصوص المديونيات على نادي الزمالك.

-مناقشة ملف التسويات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللاعبين الأجانب.