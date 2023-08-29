الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رياضة

تطور جديد في أزمة المقاولون العرب مع الأهلي بسبب عمار حمدي

عمار حمدي، فيتو
عمار حمدي، فيتو

أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب أنهم يرغبون في ضم عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لفريق سيراميكا كليوباترا.

وأضاف لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت على صدى البلد: "أتممنا الاتفاق مع عمار حمدي واللاعب يرغب في اللعب تحت قيادة شوقي غريب".

وأفصح: "أرسلنا للأهلي منذ 10 أيام طلبنا ولم يتم الرد علينا حتى الآن".

 

يذكر أن عمار معار إلى نادي سيراميكا كليوباترا لمدة موسم وحصل على مقدم تعاقد وتدرب مع الفريق قبل نشوب أزمة مع أحد اللاعبين ليطلب نقل إعارته الي المقاولون العرب". 

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المقاولون يشكو جون اوكلي

ومن ناحية أخرى قررت إدارة نادي المقاولون العرب، تقديم شكوى رسمية ضد النيجيري جون أوكلي لاعب الفريق الأول للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بعد انقطاع اللاعب عن التدريبات وعدم لحاقه بمعسكر إعداد الفريق للموسم الجديد.

ويرتبط جون أوكلي بعقد مع المقاولون العرب لمدة موسم آخر، وحصل اللاعب على كافة مستحقاته عن الموسم الماضي إلا أن إدارة النادي فوجئت بعدم التزام اللاعب وانقطاعه عن التدريبات.


ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، والمشرف العام على الكرة أن النادي لن يفرط في حقه وأنه سيصل لأبعد نقطة مع اللاعب النيجيرى جون أوكلي بعد انقطاع عن التدريبات بدون سبب علما بأنه ذهب إلى السفارة المصرية فى نيجيريا وحصل على التأشيرة مع مندوبي شركة المقاولون بنيجيريا.

 

جون أوكلي خلال الموسم الماضي تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب نجح في تسجيل 9 أهداف في الدوري الممتاز ليحتل صدارة ترتيب هدافي المقاولون بالدوري.

وكان نادي المقاولون العرب ضم المهاجم النيجيري جون أوكلي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادما من نادي سيف في دوري بنجلاديش في أكتوبر 2021.


جون أوكلي مواليد 1997 ويلعب في مركز المهاجم الصريح  وأحرز 17 هدفا وصنع 5 أهداف في آخر مواسمه قبل الانتقال لنادي المقاولون العرب.

 

المقاولون يطلب استعارة عمار حمدي

وعلى صعيد متصل جدد نادي المقاولون العرب اتصالاته بالنادي الأهلي من أجل الحصول علي خدمات اللاعب عمار حمدي علي سبيل الإعارة على الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان نادي المقاولون خاطب في وقت سابق نظيره النادي الأهلي، رسميًّا من أجل استعارة عمار حمدي لاعب القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، في خطابه الرسمي من إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، استعارة عمار حمدي  في إطار العلاقات الودية والتاريخية التي تربط الناديين.

 

المقاولون العرب ينتظر رد الأهلي

وينتظر نادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب، رد النادي الأهلي علي الخطاب بشأن الحصول علي عمار حمدي خاصة مع رغبة اللاعب في الانضمام لنادي المقاولون العرب تمهيدًا للعودة مجددًا لصفوف القلعة الحمراء والانضمام لمنتخب مصر من بوابة ذئاب الجبل تحت قيادة شوقي غريب.

 

عمار حمدي كان أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة الكابتن شوقي غريب الحاصل علي بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة التي أقيمت 2019 بمصر علاوة علي تواجده مع المنتخب في أولمبياد طوكيو 2020.

 

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المقاولون العرب عمار حمدي محمد عادل الأهلي سيراميكا كليوباترا

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