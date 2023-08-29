الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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خارج الحدود

أحدهما بسرعة 240 كيلومترا، إعصاران هائلان يقتربان من السواحل الأمريكية

إعصار فرانكلين، فيتو
إعصار فرانكلين، فيتو

إعصار فرانكلي،  قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار فرانكلين اشتد وبات من الفئة الرابعة، ويسبب أمواجا تشكل خطرا على الحياة وتيارات عنيفة على طول ساحل جنوب شرق الولايات المتحدة.
 

سرعة مدمرة

وأضاف المركز ومقره ميامي أن فرانكلين يبعد نحو 710 كيلومترات جنوب غربي برمودا، وهو محمل برياح تقترب سرعتها القصوى من 240 كيلومترًا في الساعة.

وقال المركز الوطني للأعاصير “من الممكن أن يكتسب (الإعصار) قوة إضافية الليلة، لكن من المتوقع أن يبدأ في الضعف تدريجيا في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء”.

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العاصفة إداليا

أما العاصفة المدارية إداليا فمن المتوقع أن تشتد لتتحول إلى إعصار هائل أمس الاثنين، حيث تواصل الزحف نحو ساحل خليج فلوريدا، وهو ما دفع المسؤولين إلى إصدار أوامر إخلاء ومناشدات للسكان للاستعداد واتخاذ الإجراءات الاحترازية قبل وصولها إلى اليابسة، وهو ما قد يحدث صباح الأربعاء.

 

انفجار الحمل الحراري المليء بالبرق

ويظهر فيديو بثته وكالة ستوري قُل “انفجار الحمل الحراري المليء بالبرق” داخل العاصفة.وقال المركز الوطني للأعاصير في نشرة تحذيرية اليوم إن العاصفة إداليا تتحرك على بعد نحو 126 كيلومترا قبالة ساحل غرب كوبا بينما تتجه شمالا بسرعة 12.5 كيلومترا في الساعة مصحوبة برياح تبلغ سرعتها القصوى 105 كيلومترات في الساعة.

 

وتسببت شدة العاصفة ومسارها الحالي في إصدار تحذيرات من الأعاصير والعواصف المدارية لسكان فلوريدا البالغ عددهم نحو 14 مليونًا.

وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر الاثنين “استعدوا لهذا… افعلوا ما يجب عليكم فعله. لا يزال لديكم وقت اليوم ووقت طويل في الغد”.

ويتوقع مركز الأعاصير أن تصل قوة إداليا إلى إعصار من الفئة الثالثة على مقياس سافير-سيمبسون عند الوصول إلى اليابسة في منطقة بيج بيند بشمال فلوريدا.

 

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إعصار فرانكلي المركز الوطني الامريكي للاعاصير الإعصار فرانكلين ساحل خليج فلوريدا

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