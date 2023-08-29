6 نصائح للتخلص من القلق والتوتر، أبرزها شرب المياه وتمارين النفس العميق (فيديو)

أكبر مشكلة تقابل أي إنسان في يومه هي التوتر والقلق، نتيجة طبيعة الحياة السريعة والضغوط الاجتماعية والاقتصادية والمهنية الكثيرة التي يواجهها الإنسان.

وأصبح التوتر والقلق أعراض تلازم الإنسان باستمرار نتيجة لما يتعرض له من ضغوط الحياة اليومية.

وإذا أصبحت هذه الأعراض تمثل عائقًا أمام الإنسان في الحياة أو تسبب أي ألم للإنسان يجب حينها التحرك نحو تحسين حياته وتقلل من التوتر بها.

وتستعرض "فيتو" في التقرير التالي أسباب الإصابة بالتوتر والقلق والنصائح المهمة لتخفيف حدة هذا التوتر.

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ممارسة الرياضة

قال الدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس إن الرياضة تعد من أهم الأشياء التي تساعد الجهاز العصبي في التخلص من التوتر، وأكثر التمارين الرياضية التي أثبت أنها تساعد على تحسين الحالة المزاجية للشخص هي المشي، ناصحًا ان يكون التمرين يوميًّا من نصف ساعة إلى ساعة على الأقل.

ممارسة الرياضة، فيتو

الإكثار من شرب السوائل

وأضاف الطبيب النفسي ان الاكثار من السوائل مهم جدا لصحة الانسان بالعموم ولكن بوجه خاص الجهاز العصبي حيث يتكون معظمه عن المياه واذا نقصت يكون أكثر عرضة للتوتر لذلك يجب ان يحرص الإنسان على الحصول على حصته اليومية من المياه.

وأشار أستاذ الطب النفسي ان السوائل التي يتحدث عنها ليست السوائل الساخنة مثل الشاي والقهوة وإنما المياه وبعدها العصائر الطبيعية التي لا توجد بها أي نسبة كافيين، مؤكدًا أنه كلما كانت نسبة السوائل مكتملة وكافية في جسد الإنسان كلما كان جهازه العصبي أقل عرضة للإصابة بالتوتر.

التنفس السليم او تمارين التنفس العميق

تعد تمارين التنفس السليم هي حيث يقوم الإنسان بأخذ شهيق عميق من الانف وكتمه لمدة من 3 إلى 5 ثواني واخراجه من الفم مرة أخري.

تمارين التنفس العميق، فيتو

وقال الدكتور هشام ان تمارين التنفس العميق تساعد في وصول الاكسجين إلى جميع خلايا الجهاز العصبي ليصبح أكثر مقاومة للتوتر والقلق هذا بالإضافة إلى إدخال الجسم في حالة من الاسترخاء، مؤكدًا ان هذا التمرين يساعد الجسد على إفراز مواد كيماوية داخلية تعرف باسم "الأفيونات الداخلية" والتي تساعد على التقليل من التوتر.

الصحبة الجيدة حل التخلص من التوتر

وأشار الطبيب النفسي انه كلما احاط الانسان نفسه بأشخاص ذو اخلاق وسلوكيات حسنة ولديهم القدرة على تخفيف ضغوط الحياة كلما قل توتره وشعر بأنه جزء فعال من مجموعة جيدة.

ونوه كذلك إلى أحد الأبحاث التي نشرت مؤخرًا والذي تضمن تأكيدات على ان وجود الإنسان ضمن مجموعات الدعم الإجتماعي الأيجابية تجعل جسم الانسان يفرز مادة كيميائية تجعل الانسان اقل توترًا وقلقًا.

التعلق بالروحانيات

واكد الدكتور هشام انه كلما كان لدي الانسان روحانيات عالية وايمان ان الله دائما سيكتب له الخير في النهاية وان القدر يحمل له الضوء في آخر النفق مهما كانت الظروف صعبة والذي بدوره يجعل القلب في حالة من السكينة والاسترخاء حتي في مواجهة الصعوبات.

التعلق بالروحانيات، فيتو

البحث عن حلول المشاكل وليس اسبابها

واضاف أستاذ الطب النفسي ان جزء كبير من مسببات القلق يكون التفكير الذائد والبحث الدائم عن اسباب حدوث المصاعب في حياة الشخص، مشيرًا إلى ان الانسان يجب أن يبدأ في التفكير في العثور على حلول لعبور المشكلة وتخطيها وليس سؤال لماذا حصلت او لما انا بالتحديد والذي سيساعد الشخص على الهدوء والتفكير في حل بدلا من الهلع.