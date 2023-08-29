موقف محرج لـ هشام عباس في حفل القلعة، وأحد الجمهور يلفت نظره (فيديو)

على الرغم من نجاح حفل المطرب الكبير هشام عباس الذي أُقيم ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، فإن الحضور وجدوا صعوبة في الاستمتاع بالحفل نسبةً لضعف صوت المطرب.

إذ استهجن الحضور علو صوت الفرقة الموسيقية على صوت هشام عباس، وهو الأمر الذي جعل أحد الحضور يقترب من المسرح مناديًا المطرب وقال له: علِّي صوتك مش سامعينك من الفرقة.

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وجاء رد هشام عباس سريعًا وقال له: حاضر هنعلى الصوت.. استريح، ووجه كلمة للمنظمين والفرقة الموسيقية لضبط الإيقاعات ومستوى الصوت حتى يتمكن الجمهور من الاستمتاع بالحفل.

حفل هشام عباس في القلعة

وبنخبة من أعماله المتنوعة قدم المطرب الكبير هشام عباس حفلًا استثنائيًّا بمحكي القلعة ليسجل الذكريات وتغنى بـ متبطليش، السهر والانبساط، وانا وانا، قول عليَّ مجنون، شوفي، عيني، ميدلي ليالي الشوق - فين وفين - سامع قلبي، زمان وأنا صغير، جوه عيوني، يا حالولو، كام مرة، طول ما أنت بخير، ميدلي ساعة لقلبك - زي الأول - أحلى ما فيكِ، يا ليلة، ناري نارين وفينه.

حفل سيمون فى القلعة

وكانت الفنانة سيمون قدمت حفلها التى تشارك فى الفعاليات لأول مرة واستعادت مشاعر الطفولة والشباب لجيل ما قبل عام 2000 والتمعت بباقة من أعمالها الخاصة كان منها “تاني تاني، قاعدين ساكتين كده ليه، مبسوطة، الروح الفرفوشة، فيه حاجة كدة، اه لو تعرف، طنش تعش، الدنيا تروق، تاكسي، خاف مني، بتكلم جد، مبقاش عندي خلق، اسهر بقى لوحدك، مش نظرة وابتسامة، حلوة يا مصر، ميرسى وغيرها”، كما استضافت المغني والموسيقار عاصم فوزي الذي وجه لها التحية لهذه الدعوة.

مهرجان القلعة

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة افتتحت فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء، والذي تُنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

ويقام مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار متمثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، بمشاركة نُخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي.

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا خلال افتتاح المهرجان نُخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وشخصيات كان لها دور بارز في إنجاح الدورات السابقة.

وضمت قائمة المكرمين كلا من: الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق -ومؤسس مهرجان القلعة، تسلمها عنه نجله محمد، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب تسلمتها عنه نجلته نهلة، اسم الفنان الراحل أحمد منيب تسلمها عنه نجله فتحي منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدي نجيب تسلمها عنه فتحي منيب، السوبرانو تحية شمس الدين، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان - مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمي مدير عام المكتب الفني والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويبلغ سعر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته هذا العام 60 جنيهًا، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 14 يومًا، ويضم 45 حفلًا متنوعًا.